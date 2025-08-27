Matcha ili zeleni čaj: Koji je napitak bolji izbor za zdravlje?

Oba su bogata korisnim spojevima poput aminokiselina i antioksidansa, no postavlja se pitanje koji je od njih bolji saveznik za naše zdravlje, piše Health.com.

Šta je zapravo matcha?

Matcha je, najjednostavnije rečeno, koncentrirani zeleni čaj u prahu, no njezina posebnost leži u načinu uzgoja. Biljke čaja namijenjene za matchu veći dio vegetacije provode u sjeni, prekrivene bambusovim prostirkama. Ovaj postupak štiti ih od izravne sunčeve svjetlosti i potiče proizvodnju zdravih spojeva poput klorofila i L-teanina, umirujuće aminokiseline.

Rezultat je čaj glatkog i blagog okusa te prepoznatljive, jarko zelene boje. Nakon berbe, listovi se pare, suše i melju u fini prah jedinstvenog, zemljanog okusa. Matcha se tradicionalno pije umućena s vodom, ali je popularan sastojak i u latte napicima.

Po čemu se razlikuje zeleni čaj?

Za razliku od matche, grmovi zelenog čaja rastu na punom suncu. Izloženost suncu rezultira svjetlijom bojom listova i robusnijim, pomalo oporim okusom. Ta blaga gorčina potječe od viših razina katehina, spojeva koji se razvijaju u većim količinama pod utjecajem sunčeve svjetlosti.

S druge strane, uzgoj u sjeni smanjuje proizvodnju katehina u matchi, što joj daje glađi okus. Listovi zelenog čaja se nakon berbe ne melju, već se suše, valjaju ili pare kako bi sačuvali aromu, a zatim pakiraju kao čaj u listićima ili u vrećicama.

Nutritivna usporedba

Glavne razlike između matche i zelenog čaja očituju se u razinama kofeina, L-teanina i kalorija. Iako su oba napitka niskokalorična, šalica zelenog čaja ima oko 2.5 kalorija, dok matcha sadrži 5 kalorija.

Kad je riječ o kofeinu, matcha je znatno jači izvor. Šalica zelenog čaja sadrži oko 29.4 mg kofeina, dok šalica matche, pripremljena s jednom čajnom žličicom praha, može sadržavati između 37.8 i 88.8 mg kofeina.

Oba čaja sadrže i L-teanin, aminokiselinu s umirujućim učinkom, no matcha je i tu u prednosti. Studije pokazuju da matcha ima između 9.0 i 28.51 mg L-teanina po gramu, dok zeleni čaj ima oko 6.56 mg po gramu.

Konačno, antioksidansi. Oba su dobar izvor spojeva poput epigalokatehin galata (EGCG), no istraživanja sugeriraju da matcha može sadržavati čak 137 puta više antioksidansa od zelenih čajeva niže kvalitete i do tri puta više od onih visokokvalitetnih.

Snaga antioksidansa

Zbog značajno viših razina antioksidansa, poput katehina i vitamina C, matcha se smatra boljim izborom za one koji traže upravo te prednosti.

“Matcha i zeleni čaj sadrže brojne aktivne spojeve, uključujući L-teanin, rutin, kvercetin, kofein, klorofil i višestruke katehine”, objasnila je nutricionistica Kiran Campbell.

Prehrana bogata antioksidansima, kakve nalazimo u čaju, voću i povrću, povezana je s nižim rizikom od srčanih bolesti i određenih vrsta raka. “Antioksidansi djeluju u tijelu kako bi spriječili i smanjili stanična oštećenja od toksina i slobodnih radikala”, dodaje nutricionistica Trista Best.

Energija i fokus

Zahvaljujući većem udjelu kofeina, matcha nudi snažniji poticaj energije. Ipak, visoke razine umirujuće aminokiseline L-teanina pomažu uravnotežiti stimulativne učinke kofeina. Zbog toga je matcha dobar izbor za one koji žele održivu energiju bez nervoze koja se često povezuje s kavom.

Zdravlje srca

Istraživanja pokazuju da je konzumacija zelenog čaja povezana s nižim rizikom od srčanih bolesti. Redovito pijenje zelenog čaja može pomoći u smanjenju upala te faktora rizika poput visokog kolesterola i krvnog tlaka. Iako su istraživanja o matchi ograničena, vjeruje se da nudi slične zaštitne učinke za srce.

Metabolizam i pomoć pri mršavljenju

Ekstrakti zelenog čaja čest su sastojak dodataka prehrani za mršavljenje jer kofein i katehini mogu blago potaknuti sagorijevanje masti i kalorija. Budući da matcha sadrži više razine ovih spojeva, mogla bi imati blagu prednost u podršci mršavljenju.

Ipak, važno je zapamtiti da nijedna namirnica sama po sebi ne može uzrokovati značajan gubitak težine bez promjena u prehrani i načinu života. Također je dokazano da zeleni čaj smanjuje razinu šećera u krvi, što ga čini dobrim izborom za metaboličko zdravlje.

Zdravlje mozga

Veća koncentracija L-teanina čini matchu potencijalno snažnijom za zdravlje mozga, iako je i zeleni čaj odličan izbor. “Poznato je da L-teanin u matchi poboljšava zdravlje mozga, uključujući poboljšano pamćenje, pažnju i vrijeme reakcije”, objasnila je Best, dodajući: “Sadržaj kofeina također pomaže u poboljšanju funkcije mozga”.

L-teanin štiti moždane stanice od oštećenja povezanih sa starenjem i može smanjiti rizik od kognitivnih stanja poput demencije. Istraživanja potvrđuju da ljudi koji redovito piju zeleni čaj imaju manji rizik od razvoja demencije.

Kako ih pripremiti?

Priprema matche zahtijeva malo više truda. Tradicionalno se jedna do dvije čajne žličice praha prosiju u zdjelu, doda se malo vruće (ne kipuće) vode i muti pjenjačom dok ne postane pjenasto. Zatim se dodaje još vode do željene gustoće. Matcha je također odlična za pripremu kremastih latte napitaka, smoothieja ili kao dodatak zobenim pahuljicama.

Zeleni čaj je jednostavniji za pripremu. Jedna čajna žličica listića ili jedna vrećica čaja prelije se vrućom vodom i ostavi da odstoji jednu do tri minute. Za bolji okus mogu se dodati limun, menta ili med.

Konačan izbor: Matcha ili zeleni čaj?

Oba napitka su zdrava, pa konačan izbor ovisi o vašim preferencijama, toleranciji na kofein i zdravstvenim ciljevima. Ipak, vrijedi uzeti u obzir nekoliko stvari.

“Zeleni čaj je lakši za pripremu od matche, zahtijeva samo šalicu vruće vode”, napominje Campbell. “Također je bolji izbor za one s visokim krvnim tlakom ili osjetljivošću na kofein jer sadrži manje kofeina od matche”, dodala je.

Budući da matcha ima intenzivniji okus, često se poslužuje sa zaslađivačima ili mlijekom. Ako pazite na unos kalorija, birajte nezaslađene verzije. S druge strane, blaži okus zelenog čaja mnogima odgovara i bez ikakvih dodataka, prenosi Index.

Facebook komentari