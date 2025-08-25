Čak i ako niste imali COVID-19, možete imati zabrinjavajuće posljedice

Pandemija COVID-19 koja je zahvatila svijet 2020. godine nije uticala samo na naše fizičko zdravlje, već je imala i zabrinjavajuće posljedice po naš mozak , prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications. Muškarci, starije osobe i osobe iz socijalno ugroženih sredina su posebno pogođeni.

Učestvovalo više od 15.000 zdravih volontera

Istraživači sa Univerziteta u Nottinghamu otkrili su da stres povezan s produženom izolacijom i neizvjesnošću tokom globalne zdravstvene krize može ubrzati starenje mozga, čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi SARS-CoV-2.

Naučnici su ovo otkrili koristeći modele starenja mozga koje su razvili na osnovu više od 15.000 zdravih dobrovoljaca, a zatim su ih primijenili na gotovo hiljadu učesnika studije British Biobank, koja prati zdravlje osoba srednje i starije dobi.

Polovina učesnika je imala MRI skeniranje mozga prije pandemije, dok su ostali imali skeniranje i prije i poslije pandemije.

Starenje mozga čak i kod onih koji nisu preboljeli Covid-19

Analiza snimaka pokazala je da je pandemija uzrokovala ubrzano starenje mozga. Prema istraživačima, mozgovi učesnika pokazali su u prosjeku 5,5 mjeseci veće odstupanje od njihove biološke dobi nakon pandemije, što je iznenadilo naučnike.

“Ono što me najviše iznenadilo jeste da je čak i kod ljudi koji nisu preboljeli COVID-19, mozak znatno brže stario”, rekao je vođa studije Ali-Reza Muhammadi-Najjad. “Ovo jasno pokazuje koliko snažno iskustvo same pandemije, od izolacije do neizvjesnosti, može utjecati na naš mozak”.

Istraživači su također ispitali utjecaj same infekcije na kognitivne sposobnosti. Otkrili su da su oni koji su se oporavili od COVID-19 postigli nešto lošije rezultate na testovima provedenim u vrijeme skeniranja mozga, izvještava Dnevnik.hr.

Veliki stres, posebno za ranjive osobe

Profesorica radiologije Dorothee Aue, viša autorica studije, rekla je da „naše zdravlje mozga ne oblikuju samo bolesti, već i okolina u kojoj živimo. Pandemija je izazvala veliki stres, posebno za ranjive osobe”.

Uprkos rezultatima istraživanja, bila je optimistična : “Iako još ne možemo reći hoće li ove promjene potpuno nestati, postoji nada da se zdravlje mozga može obnoviti”. prenosi N1.

