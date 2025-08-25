Prijevremene bore: Ne uzrokuje ih samo starenje nego i ovih 5 faktora

Mada bore oko očiju, na vratu ili sitne bore na čelu i licu mogu izgledati kao neizbježni dijelovi starenja, koje sigurno ima važnu ulogu, trebate znati da su za stvaranje bora jednako bitni i drugi faktori, a na koje veoma rijetko obraćate pažnju. Sljedećih pet su najčešći.

Vaša dnevna krema ne sadrži ključni sastojak

Devedeset posto vidljivih znakova starenja nastaje usljed izlaganja nezaštićenih dijelova tijela ultraljubičastim zrakama. Dio problema leži u tome što većina žena koristi kreme sa zaštitnim faktorom samo tokom toplih ljetnih dana te zaboravlja da ih koristi ostatak vremena. UV zračenju niste izloženi samo na bazenu ili na plaži već i dok šetate ili vozite.

I dok manja izloženost sunčevoj svjetlosti možda i neće stvoriti opekotine, oštećenja se povećavaju s vremenom, što može dovesti do preuranjenog starenja kože, u bilo kojem životnom dobu. Očigledna popravka: ne napuštajte kuću prije nego nanesete kremu sa zaštitnim faktorom.

Svakodnevno konzumiranje ugljenih hidrata

Već vam je poznato kako je šećer jedan od glavnih neprijatelja vitke linije, ali možda će vas iznenaditi kada saznate da može imati prilično štetan utjecaj i na izgled vaše kože. Koža je najveći organ vašeg tijela, a šećer nije dobar za bilo koji organ.

Šećer, zajedno sa drugim namirnicama koje su bogate ugljenim hidratima, utječe na stvaranje zapaljenja kože kao i na proces koji se naziva glikacija. On stvara molekule koje se vezuju za kolagen i elastin, a koje ih slabe. Neka ovo bude još jedan razlog zbog kojeg ćete bijeli hljeb i bijelu tjesteninu zamijeniti integralnim varijantama.

Živite u gradu

Osim što je zagađeni gradski vazduh štetan po vaša pluća, ista stvar se dešava i kada je riječ o vašoj koži. Istraživanja pokazuju da su osobe koje su izloženije čađi, ispušnim gasovima i drugim uobičajenim zagađivačima životne sredine sklonije razvoju staračkih pjega i izraženijih bora.

Dok vam preseljenje na selo vjerovatno nije jedan od ciljeva, stvar koju možete uraditi jeste da konzumirate namirnice koje sadrže antioksidante: bobičasto voće, masne vrste ribe i zeleno lisnato povrće. Također, može vam pomoći i upotreba proizvoda za njegu kože koji sadrže antioksidante (kao što su serumi vitamina C).

Nedostatak sna

Konstantno ste umorni i ne spavate dovoljno? To je loša kombinacija koja dovodi do povišenog nivoa kortizola, hormona stresa koji, između ostalog, može doprinijeti i stvaranju bora. Koža se obnavlja dok spavate pa, ako nemate dovoljno sna, tada propuštate taj (prijeko potrebni) regeneracijski proces.

Pušenje

Ako povećan rizik od raka, srčanih oboljenja i raznih plućnih bolesti nije dovoljan podsticaj da ostavite cigarete, donosimo još jedan razlog: pušenje utječe na starenje kože. I to na dva načina. Prilikom uvlačenja dima, tokom vremena, dolazi do stvaranja bora oko usta.

Osim toga, hemikalije koje cigarete sadrže štete vašoj koži i na način da čine da ona izgleda sivkasto. Ipak, nije sve tako crno: šteta je i dalje (donekle) popravljiva, a bolji rezultati se postižu što prije prestanete s ovom štetnom navikom, prenosi Avaz.

