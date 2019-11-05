Zdravlje

Začepljene uši mogu biti ozbiljan znak upozorenja

Učestalo začepljenje ušiju može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema i ne bi ga trebalo ignorisati.

Stručnjaci upozoravaju da se u nekim slučajevima može raditi o raku glave i vrata, koji pogađa područja kao što su usta, grlo i nos.

Stručnjaci ističu da porast broja ovih slučajeva može biti povezan s infekcijom humanim papiloma virusom (HPV), koja često prolazi bez simptoma.

Rano prepoznavanje bolesti je ključno za uspješno liječenje.

Nažalost, svijest o ovoj vrsti raka i dalje je niska, uprkos činjenici da se radi o jednoj od najbrže rastućih malignih bolesti u svijetu.

Stručnjaci upozoravaju da treba obratiti pažnju na znakove kao što su promuklost, bol u grlu ili uporno začepljene uši.

Pravovremena posjeta ljekaru može napraviti veliku razliku u ishodu bolesti.


