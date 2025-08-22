Namirnica koju svi imamo u kući jača imunitet bolje od skupih suplemenata

Bez njega je gotovo nemoguće zamisliti kuhanje, a mnogi ga rado jedu i sirovog, riječ je o običnom luku, povrću koje se godinama koristi u narodnoj medicini, ali i u svakoj kuhinji.
Jačanje imuniteta
I dok ga svakodnevno koristimo u jelima, rijetko razmišljamo koliko je zapravo moćan saveznik našeg zdravlja.
Stručnjaci naglašavaju da je luk prava prirodna bomba za jačanje imuniteta. Bogat je kvercetinom, antioksidansom koji pomaže u borbi protiv upala i jača otpornost organizma.
Osim toga, sadrži vitamin C, vlakna i sumporne spojeve koji zajedno čine snažnu zaštitu od virusa i bakterija.
Redovna konzumacija luka, posebno sirovog, može smanjiti rizik od respiratornih infekcija, alergija, pa čak i hroničnog umora.
Dostupan tokom cijele godine. Facebook
Termički obrađen zadržava dio svojih svojstava, ali je sirovi luk najefikasniji.
Jeftin i dostupan
Za razliku od skupih suplemenata i egzotičnih biljaka, luk je jeftin, dostupan i prisutan u gotovo svakom domaćinstvu.
Upravo zato mnogi nutricionisti poručuju da bi ga trebalo češće koristiti, bilo u salatama, umacima ili kao dodatak toplim obrocima. Ponekad su najjednostavnija rješenja i najbolja.