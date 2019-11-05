Ušni vosak nije neprijatelj, ali štapići jesu: Kako treba čistiti uši

Sigurno ste čuli upozorenje da nikada ne stavljate ništa tanje od lakta u uho, ili ste se zgrozili pričom da je neko probio bubnu opnu štapićem za uši.

Štapići za čišćenje ušiju mogu biti najjednostavnije rješenje, ali postoje bezbjednije i efikasnije alternative.

Iako su povrede bubne opne prilično rijetke, one su vrlo ozbiljne, a štapići za uši su najčešći krivci.

Evo zašto bi trebalo da prestanete da stavljate štapiće sa pamučnim vrhom u uši i kako da ih očistite po savjetu specijalista za uho, grlo i nos.

Problem sa štapićima za uši

Prva stvar koju treba razumijeti je da ušni vosak (cerumen) nije neprijatelj kojeg treba eliminisati.

Ova ljepljiva, ponekad mrvičasta supstanca, sastavljena od masnih kožnih sekreta, znoja i mrtvih ćelija kože, štiti osjetljivo unutrašnje uho hvatajući iritanse poput prljavštine, prašine, bakterija i gljivica, i regulišući vlagu.

Ušni vosak takođe pomaže u uklanjanju mrtvih ćelija kože koje se odbacuju iz unutrašnjeg uha.

Dok se tuširamo ili kada pomjeramo vilicu dok govorimo ili žvaćemo, ušni vosak prenosi te mrtve ćelije kože iz dubine ušnog kanala do spoljašnjeg uha, odakle će na kraju biti izbačene.

Ako pokušavate da uklonite ušni vosak štapićima za uši, rizikujete da iritirate osjetljivu kožu unutrašnjeg uha, upozoravaju specijalisti za liječenje poremećaja unutrašnjeg uha.

Vlakna štapića za uši, iako izgledaju lijepo i pahuljasto, zapravo su prilično abrazivna. A to može dovesti do toga da vaše uho proizvodi više voska kako bi zaštitilo sada ranjivu kožu.

Štapići za uši u stvari oštećuju ušni kanal

Štapići za uši takođe mogu gurnuti ušni vosak dublje u ušni kanal, gdje može izazvati nakupljanje, što dovodi do simptoma poput svraba, bola, osjećaja punoće ili vrtoglavice. Ako postane dovoljno loše, može izazvati i prigušen sluh.

Procjenjuje se da pet posto odraslih svake godine desi nakupljanje ili začepljenje uha ušnim voskom, mada to može biti češće kod starijih osoba ili onih koji nose slušne aparate.

Također, ljudi sa kožnim oboljenjima poput ekcema ili psorijaze su u većem riziku od začepljenja, kao i ljudi sa malim ili drugačije oblikovanim ušnim kanalima.

Ako mislite da možda imate začepljenje, obratite se ljekaru koji ga može bezbjedno ukloniti.

Druge strategije za čišćenje ušiju

Najbolji način da vam uši budu čiste i zdrave jeste da ostavite cerumen na miru, kažu stručnjaci.

Ali ako apsolutno ne možete da odolite želji da čačkate po tome – s obzirom na to da su naše uši obložene nervnim završecima koji, kada se stimulišu, pružaju osjećaj prijatnosti – stručnjaci imaju savjete kako da ih bezbjedno očistite.

Koristite peškir za čišćenje ušiju. ORL specijalisti preporučuju brisanje spoljašnjeg uha (ušne školjke) vlažnim peškirom, baš kao što brišemo druge dijelove tijela. Očistite spoljašnji dio do kojeg možete doprijeti, ali ništa dublje.

Ako baš ne možete da odolite, koristite ih odgovorno

Probajte kapi za uši. Da biste pomogli svom uhu u njegovom prirodnom procesu samočišćenja, preporučuju se kapi za uši koje se mogu kupiti bez recepta. One su obično najbolje za one sa prirodno suvljim cerumenom, jer djeluju tako što omekšavaju cerumen, što ga čini lakšim za čišćenje.

Neki ljudi smatraju da su kapi neefikasne – ili jednako efikasne kao korišćenje vode – ali pošto su generalno bezbjedne, stručnjaci preporučuju kapi za uši umjesto štapića.

Izbjegavajte alate “uradi sam”. Pored štapića za uši, stručnjaci upozoravaju da ne koristite bilo kakve kućne ili kupovne alate koji vam omogućavaju da stružete, skupljate ili uklanjate vosak iz uha.

To mogu biti jednostavni alati poput spajalica, ili mogu biti sitne kirete, četkice ili čak i štapići sa kamerom na vrhu koje su se pojavile na tržištu. Ovi alati su jednako opasni kao i štapići za uši, upozoravaju ljekari.

Tehnika koja nije ništa manje opasna od štapića za uši

Također, jednu tehniku porijeklom iz tradicionalne medicine, koja podrazumijeva paljenje specijalno napravljene kupe iznad koje se pali svijeća, što navodno treba da napravi takav pritisak koji će da usisa ušni vosak, ljekari nikako ne preporučuju.

Svijeće su i neefikasne i opasne. Osim opekotina, vidljivi ostaci voska, koje mnogi smatraju dokazom da je tehnika funkcionisala, u stvari je samo vosak od svijeće, a ne ušni vosak,pišu Vijesti

Ako ipak i pored svih rizika ne možete da odolite pamučnim štapićima, koristite ih odgovorno. Koristite ih da upijete vlagu oko otvora uha, ali ne bi trebalo da ide dublje od toga, prenosi RTS.

A ako vas uši bole, svrabe ili imate osjećaj začepljenosti, obratite se ljekaru koji može da dijagnostikuje blokadu i bezbjedno je ukloni. To je najmanje rizičan pristup.

