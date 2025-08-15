Koji su rani znakovi predijabetesa koje je bitno prepoznati na vrijeme

Doktorica Daria Sadovskaya ističe da ova faza može potrajati godinama bez očitih simptoma, ali postoje suptilne fizičke i bihevioralne promjene na koje je potrebno obratiti pažnju. Rano prepoznavanje može napraviti ključnu razliku u prevenciji, piše SheFinds.

Nagomilavanje težine oko stomaka poznato i kao viscelarna mast nije samo estetski problem. Ova vrsta masnoće je metabolički aktivna i može ometati djelovanje inzulina u tijelu, što povećava rizik od inzulinske rezistencije, koja je ključna karakteristika predijabetesa. Čak i vitke osobe mogu imati višak viscelarne masti, zbog čega je obim struka bitan pokazatelj koji treba pratiti.

Sitne izrasline boje kože koje se često pojavljuju oko vrata, na kapcima ili ispod pazuha mogu biti više od kozmetičke smetnje. Njihova pojava se ponekad povezuje s visokim nivoom inzulina u krvi, što može potaknuti pretjeran rast stanica kože. Iako su papilomi česti, povećanje njihovog broja, posebno uz druge simptome je znak da se trebate posavjetovati sa ljekarom.

Uz to, stanje poznato kao acanthosis nigricans uzrokuje tamnjenje i zadebljanje kože koja ponekad postaje baršunasta na dodir. Ove promjene se najčešće javljaju u naborima kože, poput pazuha, stražnjeg dijela vrata ili prepona i snažan su pokazatelj inzulinske rezistencije. Do toga dolazi jer višak inzulina potiče stanice kože i pigmentaciju, čineći ove mrlje važnim vizuelnim znakom upozorenja.

Ukoliko se sve češće hvatate za slatke zalogaje ili osjećate glad ubrzo nakon obroka, vaše se tijelo moguće bori s održavanjem stabilnog nivoa šećera u krvi. Kada je funkcija inzulina narušena, glukoza teže ulazi u stanice kako bi im osigurala energiju. To potiče tijelo da signalizira potrebu za još hrane, posebno za brzim izvorima šećera, stvarajući začarani krug koji dugoročno podiže nivo šećera.

Također, pospan osjećaj nakon obroka nije uvijek samo posljedica prejedanja. Kod osoba s predijabetesom, velike oscilacije šećera u krvi mogu uzrokovati umor jer tijelo ulaže dodatni napor kako bi višak glukoze premjestilo u stanice. Vremenom, ovaj usporeni odgovor može signalizirati pogoršanje inzulinske rezistencije, a može doprinijeti i debljanju.

Mozak se oslanja na stabilnu opskrbu glukozom za optimalno funkcionisanje. Kada nivo šećera u krvi naglo raste i pada, to može dovesti do moždane magle, trenutka zaboravnosti,slabe koncentracije ili problema s obradom informacija. Nestabilna opskrba glukozom može s vremenom narušiti kognitivne sposobnosti, a dugoročno se povezuje s većim rizikom od demencije i drugih neuroloških stanja.

Rano prepoznavanje ovih znakova pruža najbolju priliku za preokretanje predijabetesa promjenama životnog stila. To uključuje uravnoteženu ishranu, redovno vježbanje, upravljanje stresom i rutinske provjere šećera u krvi, prenosi Klix.

