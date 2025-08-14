Kako tuširanje hladnom vodom utječe na zdravlje vašeg srca

Tuširanje hladnom vodom i ledene kupke posljednjih godina su sve popularnije, a iza ovog trenda kriju se stvarna fiziološka djelovanja.

Za razliku od zahtjevnih ledenih kupki, hladan tuš je jednostavan način da isprobate izlaganje tijela niskim temperaturama, a pitanje je koliko to koristi srcu i ko bi ovu praksu trebao izbjegavati, piše Parade.

Prema dr. Satjitu Bhusriju, hladna voda može potaknuti cirkulaciju, što je ključno za opskrbu organa kisikom i hranjivim tvarima.

“Kada se tijelo izloži hladnoj vodi, krvne žile blizu kože sužavaju se kako bi zadržale toplinu. Nakon prestanka izlaganja, one se ponovo šire, što uzrokuje nalet krvi prema površini i dubljim tkivima. Taj proces poboljšava protok krvi i može učiniti cirkulacijski sistem učinkovitijim”, pojašnjava dr. Bhusri.

Ova vaskularna gimnastika može podržati regulaciju krvnog pritiska, ubrzati oporavak mišića i doprinijeti zdravlju srca.

Kardiologinja dr. Sheila Sahni ističe da hladno tuširanje može privremeno ubrzati metabolizam aktiviranjem smeđe masnoće, posebne vrste masnog tkiva koja sagorijeva kalorije kako bi stvorila toplinu.

“Taj proces može pomoći tijelu da korisnije koristi šećere i masti”, ističe dr. Sahni.

Bolja osjetljivost na inzulin i korisnija potrošnja energije mogli bi smanjiti rizik od srčanih bolesti, ali dr. Sahni naglašava da još nema dovoljno istraživanja koja mogu potvrditi dugoročne koristi.

Ipak, prema dr. Bhusriju, hladna voda može smanjiti nivo upalnih procesa u tijelu promjenom ravnoteže citokina, proteina koji učestvuju u imunološkom odgovoru. To bi moglo pomoći u prevenciji bolesti povezanih s hroničnom upalom, uključujući kardiovaskularne bolesti. Unatoč potencijalnim koristima, hladan tuš nije za svakoga.

“Iznenadni hladni šok može naglo povisiti puls i krvni pritisak, što može biti opasno za osobe sa srčanim tegobama”, pojašnjava dr. Bhusri.

Dr. Sahni potvrđuje da kod osoba s blokiranim arterijama li bolovima u prsima hladna voda može izazvati srčani udar ili jaku bol. Ako imate srčanu bolest, hladna tuširanja nisu sigurna bez ljekarskog odobrenja.

Za osobe koje žele postepeno uvesti izlaganje hladnoći, stručnjaci savjetuju da počnete s toplim tušem, pa postepeno snižavate temperaturu, zatim da ograničite izlaganje hladnoj vodi na 20 do 30 sekundi, kao i da izmjenjujete tople i hladne intervale.

“Kod zdravih osoba, redovna hladna tuširanja mogu pružiti umjerene koristi za srce i metabolizam, ali kod osoba s rizikom od srčanih bolesti potrebna je opreznost i prethodna konsultacija s kardiologom”, zaključuje dr. Bhusri.prenosi klix.

