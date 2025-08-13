Zdravlje

Svakog jutra po jedan gutljaj: Jetra i crijeva će vam biti zahvalni

2.1K  
Objavljeno prije 10 minuta

Ako želite očuvati zdravlje svoje jetre i pokrenuti probavu na prirodan način, jedno jednostavno rješenje može napraviti veliku razliku.

Svako jutro, prije doručka, uzmite kašiku maslinovog ulja i pomiješajte je s kašikom svježeg limunovog soka. Popijte ovu mješavinu na prazan stomak – vaše tijelo će vam biti zahvalno.

Ova kombinacija nije ništa novo – sastojci su dio svakodnevne ishrane, ali njihovo zajedničko djelovanje ujutro ima snažan detoksikacijski efekat.
Već nakon nekoliko sedmica redovne upotrebe, mnogi primijete poboljšanja: ten postaje sjajniji, tamni podočnjaci se smanjuju, a osjećaj težine u stomaku nestaje,pišu Vijesti

Maslinovo ulje pomaže da se pokrenu žučni putevi i podstiče izlučivanje žuči, što direktno ubrzava varenje.

Limun dodatno stimuliše probavu i pomaže u eliminaciji toksina. Mnogi koji su uveli ovu naviku u svoju rutinu kažu da se osjećaju lakše, energičnije i zdravije.

Crijeva počinju raditi redovno, a problemi poput nadutosti i zatvora postaju stvar prošlosti. Ovaj mali jutarnji ritual može se bezbrižno praktikovati dugoročno, jer je potpuno prirodan i blag za organizam.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh