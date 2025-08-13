Svakog jutra po jedan gutljaj: Jetra i crijeva će vam biti zahvalni

Svako jutro, prije doručka, uzmite kašiku maslinovog ulja i pomiješajte je s kašikom svježeg limunovog soka. Popijte ovu mješavinu na prazan stomak – vaše tijelo će vam biti zahvalno.

Ova kombinacija nije ništa novo – sastojci su dio svakodnevne ishrane, ali njihovo zajedničko djelovanje ujutro ima snažan detoksikacijski efekat.

Već nakon nekoliko sedmica redovne upotrebe, mnogi primijete poboljšanja: ten postaje sjajniji, tamni podočnjaci se smanjuju, a osjećaj težine u stomaku nestaje,pišu Vijesti

Maslinovo ulje pomaže da se pokrenu žučni putevi i podstiče izlučivanje žuči, što direktno ubrzava varenje.

Limun dodatno stimuliše probavu i pomaže u eliminaciji toksina. Mnogi koji su uveli ovu naviku u svoju rutinu kažu da se osjećaju lakše, energičnije i zdravije.

Crijeva počinju raditi redovno, a problemi poput nadutosti i zatvora postaju stvar prošlosti. Ovaj mali jutarnji ritual može se bezbrižno praktikovati dugoročno, jer je potpuno prirodan i blag za organizam.

