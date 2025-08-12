5 savjeta kardiologa kako ojačati srce na prirodan način

Zašto je važno “očistiti” srce?

Srce je motor našeg tijela. Pumpa krv, prenosi kiseonik i hranljive materije u svaku ćeliju, a zatim vraća krv u pluća na “dopunu” kiseonikom.

Kada je srce opterećeno lošom ishranom, dehidracijom ili nezdravim navikama, ovaj ciklus postaje sporiji i neefikasan, što povećava rizik od srčanog udara, aritmije i visokog pritiska.

✅ 1. Jedite neprerađenu, prirodnu hranu

Osnova zdrave ishrane treba da budu namirnice direktno iz prirode – voće, povrće, integralne žitarice, mahunarke. Industrijski prerađena hrana puni krvotok toksinima i mastima koje opterećuju srce.

✅ 2. U svaki obrok ubacite proteine

Riba, piletina, puretina ili zečetina – lagano meso sa malo masti – obezbjeđuje proteine neophodne za snagu srca i krvnih sudova.

✅ 3. Orašasti plodovi – “superhrana” za srce

Bademi, lješnjaci, pistacije i orasi bogati su omega-3 masnim kiselinama, antioksidansima i vlaknima. Samo šaka dnevno smanjuje rizik od srčanih bolesti i čuva elastičnost krvnih sudova.

✅ 4. Izbjegavajte nepotrebno gladovanje

Redovni obroci čuvaju stabilan nivo šećera u krvi i sprečavaju prejedanje nezdravim grickalicama. Zdrava ishrana ne znači da morate biti stalno gladni.

✅ 5. Pijte dovoljno vode

Voda je gorivo za cirkulaciju. Ona pomaže srcu da pumpa efikasnije, a dehidracija može izazvati aritmije i dodatno opteretiti srce. Idealno je piti 1,5–2 litra dnevno.

Bonus savjet kardiologa:

Pored ovih koraka, redovna fizička aktivnost, kvalitetan san i izbjegavanje stresa dodatno smanjuju rizik od bolesti srca.

Zapamtite: Zdravlje srca je investicija koja vam vraća svaki uloženi trud – kroz više energije, bolji imunitet i duži život, prenose Nezavisne.

Facebook komentari