Većina osoba koja ima rak želuca prvo primijeti ovih pet simptoma

Iako je učestalost raka želuca u zapadnim zemljama u padu, on je i dalje jedan od najčešćih oblika raka.

Ukupno petogodišnje preživljenje bolesnika s rakom želuca iznosi oko 30%. Tako nizak postotak uslovljen je relativno kasnim otkrivanjem kod mnogih, nakon što se rak već proširio i na druge organe.

Kod bolesnika kod kojih se tumor nije proširio izvan želuca, petogodišnje preživljenje je oko 65%. Ako su zahvaćena okolna tkiva i lokalni limfni čvorovi, preživljenje je 30%, a ako se rak proširio na druge organe i dijelove tijela prije postavljanja dijagnoze, petogodišnje preživljenje iznosi samo 5%.

Važno je naglasiti da statističke podatke treba tumačiti s oprezom, jer se individualni tijek bolesti može značajno razlikovati.

Rizik pojave raka želuca raste s godinama; uglavnom su to osobe starije od 55 godina. Muškarci obolijevaju dva puta češće nego žene.

Dugotrajna infekcija bakterijom Helicobacter pylori, koja živi na sluznici želuca, jedan je od glavnih uzročnika raka želuca. Rizik za pojavu raka veći je kod osoba koje u porodici imaju ili su imale oboljelog rođaka, kao i kod rijetkih genetskih poremećaja koji povećavaju rizik.

Prehrana bogata soli, uključujući sušenu, dimljenu i usoljenu hranu, prethodne operacije želuca (resekcija), pušenje i pretjerano konzumiranje alkohola takođe povećavaju rizik od raka želuca.

Simptomi nisu uvijek jasni, ali neki se javljaju vrlo rano i ne bi ih trebalo zanemarivati.

Gubitak tjelesne težine

Neobjašnjiv gubitak kilograma često je jedan od prvih znakova da nešto nije u redu sa zdravljem i nikada ga ne treba zanemariti. „Za mnoge osobe s rakom upravo je ovo prva indikacija bolesti. Kada kilogrami padaju bez razloga, važno je posjetiti ljekara“, navodi hematolog dr. Munveer Bhangoo.

Natečen trbuh

„Ljekar bi mogao opipati masu u trbuhu tokom pregleda. Često se kao simptom javlja neobičan osjećaj u stomaku, a bol može jačati kako tumor raste. Neke namirnice mogu pogoršati stanje, naročito procesuirana i pržena hrana, sol i fermentisano povrće“, stoji na stranicama Američke asocijacije za rak. Dokazano je i da voće i povrće mogu smanjiti rizik od razvoja raka želuca.

Bol u trbuhu

Stalna i neobjašnjiva bol u trbuhu može biti simptom raka, naročito ako je lokalizirana u gornjem dijelu stomaka. Simptomi se obično javljaju kasno, ali kada se pojave, mogu uključivati probleme s varenjem ili bolove u gornjem dijelu trbuha. Nažalost, simptomi se ponekad ne jave dok rak ne bude uznapredovao. Kasnije mogu nastupiti povraćanje i tamna stolica. Rak želuca koji se proširi na druge dijelove tijela naziva se metastaza, a simptomi zavise od mjesta proširenja. Na primjer, ako se proširi na jetru, može doći do žutice, dok proširenje u trbušnu šupljinu može izazvati oticanje trbuha.

Gastritis

Gastritis je čest simptom raka želuca, kažu stručnjaci. Dr. Joyce navodi da se u slučaju velikih tumora može javiti nakupljanje tekućine u trbuhu. Neki faktori mogu pogoršati gastritis, što može povećati rizik od razvoja raka. Problem pretilosti širom svijeta može uzrokovati razne promjene koje vode do raka. Dijagnoza Barrettovog jednjaka, prema Johns Hopkins Medicine, može izazvati hronični gastritis, pa ne mora uvijek značiti rak, ali može biti opasno ako se ne liječi,pišu Vijesti

Mučnina i povraćanje

Mogu biti rani znakovi raka želuca, a povraćanje može sadržavati i krv. Kako su ovi simptomi slični drugim bolestima, rak može napredovati ako se ne prepozna na vrijeme, zbog čega je važno potražiti ljekarsku pomoć ako se primijete ove promjene.

„Rak želuca se češće javlja kod osoba koje su odstranile dio želuca zbog neke druge dijagnoze. To može biti uzrokovano manjom proizvodnjom želudačne kiseline, što dozvoljava bakterijama da se razmnožavaju.“

