Zglobovi bi mogli ukazivati na jedan od najčešćih simptoma zatajenja srca

Zatajenje srca razvija se kada srce ima problema s učinkovitom cirkulacijom krvi po tijelu, često zbog toga što postaje previše krhko ili ukočeno. Ovo uporno stanje obično se s vremenom progresivno pogoršava.

Iako je obično neizlječivo, simptomi se često mogu kontrolisati dugi niz godina. Britanska fondacija za srce (BHF) upozorila je javnost na ključne znakove upozorenja koje treba pratiti.

“Možda ćete čuti svog ljekara ili medicinsku sestru kako govore o ‘stadijima zatajenja srca’ ili ‘klasama zatajenja srca’. To se odnosi na klasifikacijski sistem koji pomaže opisati koliko su vaši simptomi loši i koliko utječu na kvalitetu vašeg svakodnevnog života”, naveli su.

To može pomoći vašem zdravstvenom timu da isplanira najbolji tretman i podršku za vas. Najčešće korišteni klasifikacijski sistem temelji se na klasifikaciji New York Heart Association (NYHA). On dijeli zatajenje srca u četiri klase.

Ova procjena ovisi o vašoj fizičkoj sposobnosti za obavljanje aktivnosti i povezanim simptomima. Humanitarna organizacija ističe da ti znakovi uključuju kratkoću daha, umor i abnormalni srčani ritam.

No, iako se ne mjeri kao dio NYHA ljestvice, National Health Service (NHS) također navodi otečene zglobove i noge – uzrokovane nakupljanjem tečnosti – kao jedan od najčešćih simptoma zatajenja srca.

Ova medicinska tegoba, poznata kao edem, može predstavljati značajnu prepreku hodanju. NHS ističe da se ujutro može činiti kao da se stanje poboljšava, ali “kasnije tokom dana može se pogoršati”.

Stručnjaci iz Medical News Today objašnjavaju da zatajenje srca dovodi do povišenog krvnog pritiska u žilama zbog nemogućnosti srca da učinkovito pumpa. Povišeni pritisak tjera tečnost iz krvnih žila u okolna tkiva, što rezultira oticanjem ili edemom.

Edem se manifestuje simptomima poput natečenih zglobova, stopala ili nogu, kože koja izgleda sjajno ili rastegnuto, promjena boje kože, nelagode, ukočenosti i udubljenja kože pri pritisku.

Dodatni znakovi zatajenja srca uključuju nedostatak daha nakon napora ili u mirovanju, što se može pogoršati u ležanju, što dovodi do buđenja s težnjom za zrakom.

Umor je još jedan simptom koji često rezultira stalnim osjećajem umora i iscrpljuje fizičku aktivnost. Vrtoglavica i nesvjestica daljnji su potencijalni pokazatelji.

Manje uobičajeni simptomi zatajenja srca mogu se manifestovati kao uporan kašalj, koji se često pogoršava noću, uz nadutost, promjene apetita i fluktuacije težine.

Osobe mogu osjetiti zbunjenost, ubrzan rad srca i palpitacije karakterizirane lupanjem, treperenjem ili nepravilnim otkucajima srca. Nije rijetkost da se osobe koje se bore sa zatajenjem srca bore i s problemima mentalnog zdravlja poput depresije i anksioznosti, prrenosi Klix.

