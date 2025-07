Koje su vrijednosti krvnog pritiska poželjne u kasnim pedesetima i kako se nositi s ljetnim oscilacijama?

“Granica normalnog krvnog pritiska za vašu dobnu grupu je do 139/89 mmHg. Tokom ljetnih mjeseci, zbog visokih temperatura, moguće je da pritisak padne ispod uobičajenih vrijednosti, čak i ako koristite terapiju za pritisak. To može dovesti do simptomatske hipotenzije, odnosno niskog pritiska, zbog čega je ponekad potrebno prilagoditi ili reducirati terapiju tokom ljeta. Preporučuje se redovito praćenje pritiska i konzultacija s ljekarom”, zaključio je Šebetić, prenosi Raport.

