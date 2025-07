Promjena u očima mogla bi biti znak stanja kojeg mnogi nazivaju “tihom ubicom”

Naime, osnivač kompanije Newfoundland Diagnostics i zdravstveni stručnjak Frederick Manduca, ljudima obično savjetuje da provjeravaju ruke i oči kako bi potražili simptome visokog holesterola.

Rekao je da je ključno pratiti nivo holesterola, posebno kako starite te da je potrebno paziti na određene simptome.

“Vrlo je teško znati imate li visok holesterol, stoga je važno pratiti ga putem ljekarskih pregleda, kao i kod kuće. Međutim, u ozbiljnim slučajevima, ovo su znakovi upozorenja na koje biste trebali paziti”, rekao je.

Jedan pokazatelj na koji treba paziti je promjena na očima. Manduca je rekao da provjerite rožnični arkus, sivkasti prsten oko šarenice, koji bi mogao signalizirati povišen nivo holesterola.

“Prsten nema stvarnog utjecaja na vaš vid ili kako vaše oči izgledaju iz daljine, ali je pokazatelj visokog holesterola. Ako imate rožnični arkus na jednom oku, to može ukazivati ​​na to da imate neku vrstu srčane bolesti, tako da je to svakako nešto što treba provjeriti”, objasnio je.

Još jedan znak upozorenja na koji treba paziti je pojava malih žućkastih naslaga na koži ili oko očiju, što može biti još jedan znak da vam je nivo holesterola previsok.

“Nazivaju se ksantelazme, male naslage viška holesterola koje vaše tijelo ne može podnijeti. Same ksantelazme su bezopasne, ali su znak da bi mogao postojati dublji problem”, dodao je.

On također upozorava i na pojavu otekline oko tetiva. Naime, ksantomati tetiva su male nakupine holesterola koje uzrokuju oticanje zglobova ruku, Ahilove tetive i koljena.

“Obično sporo rastu, čvrste su i žućkaste. Dok su ksantelazme bezopasne, ksantomati tetiva su bolni i osjetljivi pri kretanju ili pri pritisku. Stoga je dobro provjeriti ih zbog nelagode, kao i zbog zdravlja vašeg kardiovaskularnog sistema”, naglasio je Manduca.

Na kraju, istaknuo je posebnu zdravstvenu zabrinutost za muškarce koja bi mogla biti povezana s holesterolom ako imate problema s erektilnom disfunkcijom.

“To može biti pokazatelj visokog holesterola, a ne samo nedostatka testosterona u tinejdžerskim godinama. Visok holesterol uzrokuje sužavanje arterija u penisu, što otežava postizanje ili održavanje erekcije”, zaključio je, prenosi Klix.

Facebook komentari