Malo poznati znak toplotnog udara koji nikada ne biste trebali ignorisati jer može biti smrtonosan

Ignorisanje zdravstvenih savjeta može uzrokovati toplotni udar, a u najgorem slučaju može dovesti do zatajenja organa, pa čak i smrti.

Iako postoje neki očitiji znakovi toplotnog udara poput visoke tjelesne temperature (40°C ili više) i crvena, vruća i suha koža, jedan manje poznat znak je “promijenjeno ponašanje” koje se može manifestirati kao zbunjenost, nerazgovijetan govor ili razdražljivost.

Prema tome, ljekar opće prakse i klinički savjetnik u The Independent Pharmacy Donald Grant rekao je da je važno znati na što treba paziti.

“Simptomi toplotnog udara uključuju visoku tjelesnu temperaturu, promijenjeno ponašanje, mučninu, ubrzan rad srca i glavobolju. Izbjegavanje dugotrajnog izlaganja suncu i kontrola unosa vode najučinkovitiji je način za smanjenje vjerovatnosti pojave ovog opasnog stanja”, naveo je.

Također, rekao je da nanošenje kreme za sunčanje i nošenje prave odjeće zaista može pomoći da se rashladite i izbjegnete pregrijavanje po vrućem vremenu .

“Krema za sunčanje još je jedna neizostavna stvar prije predviđenog toplinskog vala jer su ovi proizvodi ključni za izbjegavanje opeklina od sunca i toplinske iscrpljenosti. Općenito, kremu za sunčanje treba ponovno nanositi svaka dva sata”, objasnio je.

Ističe i da nošenje prave odjeće može pozitivno utjecati na sposobnost tijela da reguliše toplinu i održava sigurnu temperaturu. Stoga predlaže da se odlučite za laganu, široku odjeću, što smanjuje vjerovatnost znojenja i usporava dehidraciju.

“Šešir i sunčane naočale također su nevjerovatno korisni za zaštitu od sunca i održavanje hladnoće, a održavanje hladne glave može pomoći u zaštiti od toplotnog udara”, dodao je.

Pored toga, važno je izbjegavati dehidraciju jer to može dovesti do toplinske iscrpljenosti koja može dovesti do toplotnog udara. Toplinska iscrpljenost je blaži oblik bolesti povezane s toplinom, ali može napredovati u toplotni udar ako se ne liječi.

“Simptomi dehidracije uključuju vrtoglavicu, pojačanu žeđ, suha usta i tamnožutu mokraću, a mogu biti uzrokovani nedostatkom vode i pretjeranim znojenjem. Zato je toliko važno tražiti hlad i dati prioritet hidrataciji kako biste izbjegli dehidraciju – koja može dovesti do drugih stanja povezanih s vrućinom”, rekao je ljekar Grant.

Ako neko pokazuje znakove toplinske iscrpljenosti ili toplotnog udara, preporučljivo ga je premjestiti na hladno mjesto kako bi se ohladio i potaknuo na unos tekućine, prenosi Klix.

