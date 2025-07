Menopauza: Kad počinje i kako prepoznati prve znakove?

Ali, ako nam se tijelo počinje mijenjati u kasnim tridesetim godinama života, kada tačno ulazimo u menopauzu? Odgovor na to pitanje mogao bi vas iznenaditi.

Menopauza nasuprot perimenopauze

Da pojasnimo termine: radi se o menopauzi kada žena nije imala menstruaciju u posljednjih dvanaest mjeseci te se smatra da je završila s menstrualnim godinama života. Prosječna starost, kada žena ulazi u menopauzu, jeste između pedesete i pedeset i prve godine života.

Međutim, dvije-tri godine prije toga možete doživjeti simpome koji se najčešće povezuju s menopauzom – valunzi, noćno znojenje i vaginalna suhoća – što je faza koja se naziva perimenopauza. Tokom ove faze, žene i dalje imaju menstrualni ciklus, iako on može biti neredovan. Menstruacija može biti obilnija ili slabija, češća ili rjeđa.

Perimenopauza, u prosjeku, traje četiri godine, ali može trajati i tek nekoliko mjeseci ili značajno duže. Poslije četrdeset i pete godine života, kod žene je sasvim uobičajeno da ima neredovnu menstruaciju, valunge i vaginalnu suhoću tokom odnosa.

Rani znaci menopauze uključuju: neredovnu menstruaciju, valunge, vaginalnu suhoću, noćno znojenje, probleme sa spavanjem, promjene raspoloženja, dobivanje tjelesne težine, stanjivanje i prorjeđivanje kose, suhu kožu, gubitak punoće dojki.

Ovi simptomi mogu trajati i nekoliko godina nakon posljednje menstruacije. Neki od njih nestaju s vremenom, a drugi, kao što je vaginalna suhoća, imaju tendenciju da se pogoršavaju s godinama.

Kako znati da ste u menopauzi?

Potrebno je da prođe cijela godina bez menstruacije, da bi se moglo reći da je žena u menopauzi. Ukoliko se desi da menstruacija izostane, primjera radi, šest mjeseci, a onda je dobijete, to znači da niste u menopauzi.

“Sat” se vraća na početak i potrebno je da ponovo prođe godina bez menstruacije da biste bili u menopauzi. Nakon što se to desi, više ne morate brinuti o konracepcijskim sredstvima za prevenciju trudnoće. Međutim, i dalje postoji mogućnost da se to desi.

Tokom perimenopauze, kao sredstvo prevencije od trudnoće, najčešće se preporučuju kontracepcijske pilule, i to iz dva razloga: one mogu ublažiti simptome menopauze, a istovremeno pomoći u zaštiti od neželjene trudnoće.

Koji faktori utječu na to kada će žena ući u menopauzu?

Čini se da genetika ima glavnu ulogu u tome da li menopauza počinje ranije ili kasnije. Porodična historija veoma je relevantna i zaista je najbolji pokazatelj kada žena ulazi u menopauzu.

Osim genetske pozadine, najveći rizici koji se povezuju s ranom menopauzom su pušenje, liječenje raka i histerektomija (uklanjanje materice, pri čemu ne dolazi i do uklanjanja jajnika, čime se može omogućiti nastavak menstruacije). prenosi Avaz.

