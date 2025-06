Pet uobičajenih popodnevnih navika koje sabotiraju mršavljenje

Tada smo najumorniji, gladni ili pod stresom, pa često nesvjesno donosimo odluke koje tijelu otežavaju sagorijevanje masnoća i održavanje ravnoteže. Razni stručnjaci upozoravaju da sitni postupci koje ponavljamo svaki dan mogu imati veći utjecaj nego povremeni “cheat meal”. U nastavku su neke od najčešćih popodnevnih navika koje sabotiraju mršavljenje.

Preskakanje međuobroka

Mnogi pokušavaju izdržati do večere bez ičega, misleći da će tako unijeti manje kalorija. No preskakanje popodnevnog međuobroka često vodi do prejedanja navečer, kada su kalorije teže potrošive. Stručnjaci savjetuju da se radije pojede nešto lagano, poput šake orašastih plodova, grčkog jogurta ili voća, jer to pomaže stabilizirati šećer u krvi i sprječava kasniji napad gladi.

Pijenje kave kasno poslijepodne

Iako kava može dati energiju, ispijanje kofeinskih napitaka nakon 15 sati može negativno utjecati na san. Loš san povezan je s poremećajem hormona gladi, što dugoročno sabotira mršavljenje. Ako nam treba poticaj, stručnjaci savjetuju hidraciju, kratku šetnju ili biljni čaj bez kofeina.

Dugotrajno sjedenje bez prekida

Rad za računalom ili učenje satima bez ikakvog pokreta usporava cirkulaciju i metabolizam. I najmanji pokreti – poput istezanja, hodanja po sobi ili kraće pauze – mogu potaknuti tijelo na aktivaciju i spriječiti osjećaj tromosti. Razni stručnjaci ističu da redovito kretanje, čak i u malim intervalima, igra važnu ulogu u održavanju težine.

Emocionalno grickanje zbog stresa

Popodnevni stres na poslu ili kod kuće često se “rješava” slatkišima, čipsom ili pekarskim proizvodima. Takvo emocionalno jedenje rijetko ima veze s fizičkom glađu, ali ostavlja posljedice na tijelo i raspoloženje. Stručnjaci preporučuju prepoznavanje tog impulsa i njegovo zamjenjivanje nekom drugom aktivnošću – poput šetnje.

Prevelika večera nakon dana bez kontrole

Kad tijekom dana preskačemo obroke, zanemarimo unos vode i podlegnemo umoru, večera često postane najobilniji – i najkaloričniji – obrok dana. Problem je što većinu tih kalorija tijelo ne stigne iskoristiti, pa se lakše pohranjuju kao mast. Umjesto toga, savjetuje se ravnomjerniji raspored unosa tijekom dana i laganija večera, bogata proteinima i vlaknima, prenosi Index.

