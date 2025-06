Ovako izgleda upozoravajući znoj: Nema veze sa paklenom vrućinom

Nema ništa prijatno u znojenju, ali ako primjetite “slatkast” miris, možda ćete pomisliti da je to bolje od neprijatnog mirisa. Prema riječima endokrinologa iz Njujorka, dr Dine Adimulam-Gupre, takav miris je znak da nešto nije u redu sa vašim zdravljem.

1. Miris – voćni

Uzrok: Dijabetička ketoacidoza

Ako vaš znoj miriše na voće (to može da bude miris iz daha ili urina), to može da bude znak dijabetičke ketoacidoze, ozbiljne komplikacije dijabetesa.

“Ovo se javlja kod osoba sa dijabetesom, posebno tip 1, kada nivoi glukoze u krvi nisu pravilno kontrolisani”, objašnjava dr Gupta.

Kada su nivoi glukoze previsoki i nema dovoljno insulina da ih snizi, tijelo počinje da proizvodi ketone – hemikalije koje jetra pravi kada razlaže masti. Ti ketoni mogu da daju znoju sladak miris.

Dodatni simptomi:

Prevelika žeđ

Često mokrenje

Mučnina i povraćanje

Bolovi u stomaku

Slabost ili umor

Teško disanje

Zbunjenost

Ako primjetite ove simptome, odmah idite kod ljekara. Dijabetička ketoacidoza zahtijeva hitan tretman insulinom i infuzijom tečnosti. Ako se ne liječi, može da dovede do kome ili čak smrti.

2. Miris – zagorjeli šećer ili javorov sirup

Uzrok: Bolest urina sa mirisom javorovog sirupa

Ako vaš znoj, urin ili ušni vosak mirišu na zagoreli šećer, moguće je da imate rijetku naslednu bolest zvanu bolest urina sa mirisom javorovog sirupa. To je genetski poremećaj usled nedostatka enzima koji pomaže u razgradnji određenih aminokiselina u tijelu. To dovodi do nakupljanja tih aminokiselina koje mogu da izazovu sladak miris.

Dodatni simptomi:

Gubitak apetita, povraćanje, razdražljivost

Umor, slabost

Problemi sa mišićnim tonusom

Nenormalni pokreti mišića

Zaostajanje u razvoju

Konvulzije ili koma (u naprednim slučajevima)

Tretman uključuje promene u ishrani sa ciljem ograničavanja proteina koji sadrže te aminokiseline. U nekim slučajevima je potrebna transplantacija jetre, piše mondo.

