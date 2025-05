Kako zaustaviti opadanje kose nakon porođaja

Rođenje djeteta je nevjerovatan trenutak u životu svake žene. Međutim, s radošću majčinstva dolaze i novi izazovi. Jedan od njih je pojačano opadanje kose nakon porođaja. Mnoge majke to dožive s brigom, ali nema razloga za paniku. U nastavku otkrivamo zašto dolazi do gubitka kose i kako možete njegovati kosu nakon porođaja kako biste sačuvali njeno zdravlje i ljepotu.

Šta je postporođajno opadanje kose?

Postporođajno opadanje kose je pojačan gubitak vlasi koji se obično javlja 3 do 6 mjeseci nakon porođaja. Prema studiji objavljenoj 2013. godine u časopisu Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, riječ je o prirodnom procesu povezanom s promjenama u ciklusu rasta kose, prenosi ljepota i zdravlje.

Faze rasta i opadanja kose

Svaka vlas prolazi kroz tri faze:

Anagena faza – faza aktivnog rasta (traje 2-4 godine).

Katagena faza – prijelazna faza (traje 2-3 sedmice).

Telogena faza – faza mirovanja koja traje 2-4 mjeseca, nakon čega kosa ispada.

Nakon ispadanja, nova vlas raste iz iste folikule. U bilo kojem trenutku, oko 85-90% kose je u anagenoj fazi.

Studija iz 2017. godine u časopisu Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology potvrđuje da biološki procesi koji inhibiraju FGF5 protein mogu pomoći u zadržavanju kose u fazi rasta.

Simptomi postporođajnog opadanja kose

Simptomi uključuju:

Pojačano opadanje kose tokom češljanja, pranja ili buđenja.

Prorjeđenje kose na tjemenu i zaliscima.

Opadanje u pramenovima tokom tuširanja.

Pojava prorijeđenih područja ili proćelavosti.

Uzroci opadanja kose nakon porođaja

Hormonalne promjene

Tokom trudnoće:

Povećan estrogen produžava fazu rasta.

Kosa izgleda jače i gušće.

Pojačana aktivnost lojnih žlijezda poboljšava hidrataciju vlasišta.

Nakon porođaja:

Nagle hormonalne promjene (pad estrogena) uzrokuju prelazak mnogih vlasi u telogenu fazu.

Kosa počinje pojačano opadati.

Lojne žlijezde se vraćaju u normalu.

Povećava se osjetljivost vlasišta.

Drugi uzroci:

Dojenje – ne direktno, ali može usporiti oporavak.

Stres, iscrpljenost, nesanica.

Nedostatak nutrijenata – posebno željeza, vitamina D, B-kompleksa, cinka.

Ukoliko opadanje traje duže od 12–15 mjeseci, potrebno je obratiti se ljekaru.

Potencijalni medicinski razlozi:

Poremećaji štitne žlijezde

Anemija

Višak vitamina A

Uzimanje lijekova

Stroge dijete i deficit vitamina D

Anestezija (kod carskog reza)

Kada potražiti pomoć ljekara?

Simptomi koji zahtijevaju medicinsku procjenu:

Visok krvni pritisak

Glavobolje, vrtoglavica

Oticanje

Pojačana masnoća kože i akne

Nagli gubitak ili dobitak na težini

Povećana maljavost tijela

Ljekar će možda predložiti testove na hormone štitne žlijezde, testosteron, prolaktin i androstendion

