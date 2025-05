Ljekar otkrio šta biste uvijek trebali raditi dva sata prije putovanja kako bi spriječili bolest

Avioni, vozovi i autobusi su mjesta na kojima zrak recirkulira. To putnicima stvara stres, prekid sna i izlaganje novom okruženju, što stvara uslove za slabljenje imunološkog sistema. Mnogi ljudi često zanemaruju uzimanje suplemenata koji uništavaju mikrobe, što definitivno može biti loše po njihovo zdravlje.

“Razmišljajte o tome kao o nošenju kišobrana neposredno prije nego što izađete dok pada kiša umjesto da čekate da pokisnete. Ovi suplementi privremeno poboljšavaju određene imunološke funkcije, ali to poboljšanje traje samo nekoliko sati”, kazao je Burgess za CME Vacations.

Tokom dužih putovanja uzmite dodatnu dozu, ali u razumnom roku.

“Vidio sam mnoge uobičajene zablude koje vladaju među putnicima – od pretjeranog uzimanja vitamina tokom čitavog putovanja do isključivog okrivljavanja kvalitete zraka u avionu”, između ostalog je naveo.

Cink pomaže u sprečavanju razmnožavanja virusa i inficiranja respiratornog trakta. Ima i protuupalna i antioksidativna svojstva koja mogu zaštititi od autoimunih bolesti i alergija. Još jedan savjet je da uzimate pastile s cinkom umjesto tableta. Vitamin C također jača imunološki sistem.

“Ovo ne zahtijeva uzimanje skupih suplemenata ili neke posebne režime. Samo uobičajeni, pristupačni suplementi uzeti u pravo vrijeme”, rekao je. Preporučuje uzimanje 15 do 25 miligrama cinka i 500 do 1000 miligrama vitamina C, prenosi Klix.

