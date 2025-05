Žena oboljela od raka otkrila “blagi” simptom koji je ignorisala 10 godina

Postoje ljudi koji primijete blage simptome i umire se mišlju da nije ništa ozbiljno jer se osjećaju zdravo i dobro. Ali to može biti opasno kao i kad osobe pretražuju simptome na internetu, zamišljajući najgore scenarije i postavljajući sami sebi dijagnoze. Upravo to se dogodilo Crystal, kojoj je 2022. godine dijagnostikovan rak debelog crijeva, nakon što je godinama zanemarivala znakove da nešto nije u redu.

U razgovoru za The Patient Story, ispričala je da je još 2012. počela da primećuje krv u stolici i to je trajalo deset godina prije nego što joj je rak dijagnostikovan.

„Trajalo bi nekoliko dana“, kaže Crystal. „I kad bih to pretraživala na internetu, našla bih sve moguće uzroke, od hemoroida do raka. Toliko je toga moglo da bude, a ja sam mislila: ‘Ma ne može biti rak, sigurno su hemoroidi ili nešto slično”.

Krv bi nestala nakon nekoliko dana, pa bi sve jednostavno zaboravila.

Ipak, nekoliko godina kasnije otišla je kod ljekara koji joj je zakazao kolonoskopiju, pregled debelog crijeva koji se preporučuje sredovječnim i starijim osobama kao preventivna mjera protiv raka. Ali, nakon što joj je od pripreme za kolonoskopiju pozlilo, Crystal ni tad nije obavila pregled, prenosi Index.hr.

„Nisam zakazala novi termin. Nisam se vratila kod ljekara. I vremenom je postalo lakše to ignorisati“, rekla je.

Krv u stolici se povremeno vraćala, pa opet nestajala, što joj je davalo lažni osjećaj sigurnosti. A onda je 2022. počela da osjeća jak bol u donjem dijelu stomaka.

„Bilo je kao menstrualna bol, ali mnogo gora“, opisuje. Otišla je u hitnu, ali kad je bol prestala, otišla je kući.

Zatim su se pojavile česte i čudne infekcije mokraćnog sistema. Mokraća joj je, kaže, imala „užasan miris“. Dobila je antibiotike, ali infekcije su se vraćale svakih nekoliko sedmica i tako dva do tri mjeseca,piše N1

Kad antibiotici više nisu pomagali, napravila je CT snimak, a ljekari su odmah zatražili dodatne testove. Otkrili su da nešto pritiska njenu bešiku. Nakon dodatnih analiza i konačno obavljene kolonoskopije, dijagnostikovan joj je rak debelog crijeva. Prošla je kroz nekoliko operacija, hemoterapiju i na kraju izgubila bešiku.

Unatoč svemu, kaže da ju je to iskustvo naučilo koliko je važno dopustiti drugima da budu uz vas. “To je jedino što mi je pomoglo da prođem kroz sve to”, zaključuje Crystal.

