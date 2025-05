Zaštitite svoj vid prirodno: Šaka ove namirnice dnevno može napraviti razliku

Studija objavljena u Journal of Nutrition pratila je 36 ispitanika starosti od 40 do 70 godina, čija je ishrana imala nizak nivo luteina – moćnog antioksidansa ključnog za zdravlje očiju. Učesnici su bili podijeljeni u dvije grupe: jedna je svakodnevno konzumirala najmanje 56 grama neslanih pistacija (otprilike 50 do 60 komada), dok je druga nastavila sa uobičajenom ishranom.

Tokom 12 sedmica, istraživači su mjerili gustinu makularnog pigmenta (MPOD) u mrežnjači pomoću metode poznate kao heterohromatska flicker fotometrija. Ovaj pigment djeluje kao prirodne sunčane naočale, štiteći oči od štetnih zraka plavog svjetla.

Značajna zaštita vida

Već nakon šest sedmica, grupa koja je konzumirala pistacije pokazala je mjerljivo poboljšanje u gustini makularnog pigmenta, kao i povećan nivo luteina u krvi. Ova poboljšanja su se zadržala do kraja studije, potvrđujući da pistacije mogu igrati važnu ulogu u zaštiti vida. S druge strane, u drugoj grupi nije zabilježeno nikakvo poboljšanje.

– Naši nalazi pokazuju da pistacije nisu samo ukusna i hranjiva užina, već mogu imati i značajne koristi za zdravlje očiju, naročito kod starijih osoba koje su pod većim rizikom od oštećenja vida – izjavila je dr. Tammy Scott, vodeća autorica studije i klinička neuropsihologinja.Zašto baš pistacije?

Iako pistacije ne sadrže najviše luteina među namirnicama, njihova prednost leži u prirodnim mastima koje pospješuju apsorpciju ovog antioksidansa. Lutein se najbolje apsorbuje kada se konzumira s mastima – zbog čega su pistacije savršena kombinacija.

– Tamno lisnato povrće i avokado također sadrže lutein, ali kako bi tijelo iskoristilo njihove prednosti, potrebno ih je kombinovati s izvorima zdravih masti – poput orašastih plodova, sjemenki, maslinovog ulja ili masne ribe poput lososa – objašnjava Michelle Routhenstein, dijetetičarka za preventivnu kardiologiju, koja nije bila uključena u istraživanje.

Pistacije tako predstavljaju jednostavno, praktično i učinkovito rješenje – sve u jednom.

Prema preporukama autora studije, oko 56 grama pistacija dnevno je dovoljno da se postignu blagotvorni efekti.

Prema preporukama autora studije, oko 56 grama pistacija dnevno je dovoljno da se postignu blagotvorni efekti, prenosi Avaz.

