Ove vrste sira mogu vam pomoći u regulaciji visokog krvnog pritiska

Hipertenzija može dovesti do opasnih zdravstvenih posljedica poput srčanog ili moždanog udara. Ono što dodatno zabrinjava je činjenica da često nema nikakvih jasnih simptoma, pa mnogi ni ne znaju da ga imaju. Među najvažnijim faktorima koji povećavaju rizik od razvoja hipertenzije su pretjerana tjelesna težina i loša ishrana.

Stručnjaci posebno upozoravaju ja grupu namirnica koju bi trebalo ograničiti kako bi se smanjio rizik od visokog pritiska, a to je ultraprerađena hrana. Ukoliko želite smanjiti krvni pritisak, bitno je da se fokusirate na uravnoteženu ishranu s malo soli, prenosi Klix.

Među korisnim namirnicama izdvaja se sir jer se proizvodi fermentacijom, što je dobro za zdravlje crijeva i mikrobiom, a također je bogat izvor važnih nutrijenata poput kalcija, masti, proteina i vitamina. Odabir prave vrste sira može pomoći u regulaciji krvnog pritiska, piše Eating Well.

Novo istraživanje je pokazalo da povećani unos kalcija može blago sniziti sistolički i dijastolički pritisak. Naučnici su zaključili da to ukazuje na moguću ulogu kalcija u prevenciji hipertenzije, a male promjene u pritisku mogu imati značajne zdravstvene koristi u smislu smanjenja rizika od bolesti krvnih žila.

Vrste sireva koje nutricionisti preporučuju i koje su pogodne za regulaciji krvog pritiska su švicarski sir, mozzarella, kozji sir I ricotta. Naime, kako tvrdi dijetetičarka Lauren Trahan za Eating Well je kazala kako švicarski sir ima najmanje natrija i to samo 54 miligrama po porciji od 28 grama. Ovaj sir je manje procesuiran, pa prirodno sadrži manje soli, a uz to je I bogat kalcijem.

Osim toga, svježa mozzarella sadrži oko 85 miligrama natrija po porciji od 28 grama, što je niska količina u poređenju s drugim sirevima. Kozji sir je također pogodan izbor, a dijetetičarka Susie Polgreen za Eating Well tvrdi kako ova vrsta sira sadrži oko 118 miligrama natrija i 85 kalcija po porciji.

Također, ricotta je vrsta sira koja je blaža po ukusu i sadržaju soli, a pola šoljice ricotta sadrži 135 miligrama natrija i 289 miligrama kalcija, što je čini pogodnim dodatkom jelima ako želite podržati zdravlje srca i krvnih žila.

