Koji dodaci prehrani zapravo trebaju vašem organizmu, a koje možete izostaviti

Za mnoge od onih koji imaju zdravstvenih problema dodaci prehrani obično nisu prva stvar koju će im preporučiti stručnjaci. Druge prilagodbe životnog stila, poput promjena prehrane i preporuka za vježbanje, obično su na prvom mjestu.

Ipak, Magazin Healthline je analizom istraživanja uz mišljenja stručnjaka utvrdio koje to suplemente trebamo uzimati, a koji zapravo i nisu toliko potrebni našem organizmu.

Među suplemente koji trebaju našem organizmu uvrstili su:

Vitamin D – Otprilike 42 posto ljudi ima manjak vitamina D i gotovo je nemoguće dobiti sav vitamin D koji nam je potreban samo iz hrane. Masna riba, gljive i obogaćeni mliječni proizvodi daju vitamin D, ali ne u dovoljnim količinama da zadovolje dnevne potrebe.

Omega 3 – Jedan od najpopularnijih suplemenata upravo bi trebao biti Omega 3. To su masne kiseline koje se prirodno nalaze u ribi poput lososa i orašastih plodova poput oraha. Mogli biste imati koristi od uzimanja ako je vaša prehrana siromašna ovim namirnicama. Može pomoći u smanjenju triglicerida i ublažiti simptome reumatoidnog artritisa, prenosi Klix.

B12 – prirodno se nalazi u životinjskim proizvodima, a važan je za: stvaranje crvenih krvnih stanica, proizvodnju DNK, rad živaca i metabolizam ćelija.

Magnezij – prirodni mineral i četvrti najzastupljeniji mineral u tijelu. Ipak, značajan broj odraslih ne unosi dovoljno ovaj mineral. Istraživanja pokazuju da oralni dodatak magnezija može pomoći: smanjiti krvni pritisak, produžiti trajanje sna, smanjiti razinu šećera u krvi, poboljšati raspoloženje.

Kad je riječ o dodacima koji vam nisu potrebni navode se:

Zeleni prahovi – Često izgledaju zdravo i imaju obećavajuće prednosti na etiketama. Većina proizvoda u prahu od zelenog povrća tvrdi da je puna cjelovitih izvora hrane, hranjivih tvari te prebiotika i probiotika. To može biti varljivo, jer vara potrošače da pomisle da onda mogu zamijeniti povrće u prahu za stvarno zeleno povrće.

Mega doze bilo čega – Neki proizvodi će se reklamirati kao da imaju “mega doze”. Možda zvuči sjajno, ali to nije. Osim ako to ne odredi vaš ljekar, stručnjaci navode da ove vrste dodataka prehrani nisu previše dobre stvari. Na primjer, previše vitamina D može dovesti do problema s bubrezima, a previše vitamina C može uzrokovati probleme s probavom.

Facebook komentari