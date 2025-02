Treba imati mjeru: Vitamin D može narušiti funkcije mozga

Vitamin D je naširoko poznat po održavanju jakih kostiju, ali novo istraživanje pokazuje da bi mogao utjecati i na kognitivne funkcije, ali u negativnom smislu. Nedavno istraživanje američkog Sveučilišta Rutgers ispitivalo je njegove učinke na pamćenje i vrijeme reakcije kod žena u dobi od 50 do 70 godina, piše zimo.dnevnik.hr.

Znanstvenici su se usredotočili na pretile žene kako bi procijenili kako različite doze vitamina D utječu na njihove kognitivne sposobnosti. Sudionice su podijeljene u tri skupine, od kojih je svaka uzimala različite dnevne količine vitamina D tijekom godine dana:

– 600 IU (preporučeni dnevni unos)

– 2000 IU

– 4000 IU

Osim toga, sve su sudionice bile potaknute na mršavljenje, zbog poznatih kognitivnih prednosti koje mršavljenje pruža.

Žene koje su uzimale 2000 IU dnevno pokazale su poboljšano pamćenje i sposobnosti učenja, ali su imale nešto sporije vrijeme reakcije. One na 4000 IU imale su još izraženije kašnjenje u reakcijama, što je izazvalo zabrinutost zbog povećanog rizika od kognitivnog pada. Prethodne studije pokazale su da prekoračenje 2000 IU dnevno može povećati vjerojatnost kognitivnog pada, naglašavajući važnost ravnoteže u suplementaciji vitaminom D. Novo istraživanje objavljeno je u časopisu The Journals of Gerontology: Series A.

Potrebno je više istraživanja kako bi se utvrdilo dovodi li sporije vrijeme reakcije do većeg kognitivnog pada. Osim toga, muškarcima i ženama mogu biti potrebne različite razine vitamina D za optimalno zdravlje mozga i fizičko zdravlje.

