Ovo su najgore vrste bolova koje možete osjetiti, a iznenađujuće porođaj se ne nalazi na vrhu popisa

Cluster glavobolja je rijetka vrsta glavobolje, poznata po svom ekstremnom intenzitetu i obrascu pojavljivanja u “clusterima” (skupovima). Simptomi kao što su uznemirenost i napetost prate glavobolju.

Bol je toliko jaka da može utjecati na sposobnost osobe da obavlja svakodnevne aktivnosti. Boli često prethodi aura slična migreni, a prati je jaka bol koja se često nalazi na jednoj strani glave.

Bol doseže vrhunac tijekom sljedećih 5 do 10 minuta i pojačava se sljedeća tri sata. Nestaje, ali se može vratiti do osam puta dnevno. Bol je toliko jaka da su lijekovi protiv bolova koji se izdaju bez recepta poput paracetamola i ibuprofena zapravo beskorisni. Nije poznat točan uzrok ove vrste glavobolje, ali vjeruje se kako do nje dolazi zbog abnormalnosti u radu dijela mozga koji se zove hipotalamus.

Poznato je da se češće dijagnosticira kod ljudi u 30-ima i da je oko šest puta češća kod muškaraca nego kod žena. Američko istraživanje pokazalo je da su cluster glavobolje mučnije od porođajnih bolova, rana od vatrenog oružja i prijeloma kostiju, piše Daily Mail.

Istraživanje je uključivalo grupu od 1604 pacijenata s cluster glavoboljom koji su trebali usporediti bol koju osjećaju s više od desetak bolnih ozljeda i stanja koja su doživjeli — uključujući ubodne rane i srčane udare, prenosi miss7zdrava.

Treća vrsta boli, odmah nakon poroda, koji je na drugom mjestu, bio je pankreatitis, stanje u kojem gušterača, mali probavni organ iza želuca, jako i bolno natekne. Glavni uzroci akutnog pankreatitisa su žučni kamenci i alkoholizam čak 80 posto.

Bubrežni i žučni kamenci, gdje se male kristalne naslage stvaraju unutar organa i uzrokuju žarku bol ako narastu dovoljno, također su bili vrlo visoko na ljestvici najjačih bolova. Sudionici istraživanja bili su zamoljeni da ocijene intenzitet boli koju su osjećali zbog određenog problema od kojeg su patili na ljestvici od 0 do 10.

Začudo, porođajni bolovi imali su ocjenu samo 7,2. Sudionici koji su imali tu nesreću da budu upucani vatrenim oružjem ocijenili su to iskustvo prosječnom ocjenom šest na ljestvici boli. Kirurzi su već ranije izvijestili da bol od prostrijelnih rana značajno varira ovisno o mjestu pogotka, pri čemu se smatra da su trbuh, leđa, prepone i vrat posebno bolni zbog koncentracije živaca.

Ispadanje diska, ili hernija diska, stanje u kojem mekano tkivo između kostiju kralježnice iskoči i pritišće živce, bilo je samo malo manje bolno od prostrijelne rane, s ocjenom 5,9. Migrene su zauzele osmo mjesto, s ocjenom 5,4, a slijedi ih fibromialgija – stanje za koje se smatra da je povezano s nepravilnim funkcioniranjem živčanog sustava.

Srčani udar našao se na ljestvici ispod prijeloma kostiju, a dobio je ocjenu pet, isto kao i išijas – stanje koje uzrokuje bol zbog iritacije ili kompresije išijadičnog živca, koji je najduži živac u tijelu. Taj živac počinje u donjem dijelu leđa, prolazi kroz stražnjicu i proteže se niz nogu. To bi značilo da su oba ova stanja za dlaku bolnija od uboda nožem, što je na ljestvici boli ocijenjeno s 4,9, iako ova bol poput one od prostrijelnih rana može značajno varirati ovisno o lokaciji rane.

Na zadnjem mjestu ljestvice boli bio je artritis — stanje koje uzrokuje bol i upalu u zglobovima. Artritis je dobio ocjenu četiri, što liječnici još uvijek smatraju intenzivnijom od blage boli. Stručnjaci koriste ljestvice boli kako bi procijenili intenzitet boli koju osoba osjeća zbog ozljede ili zdravstvenog stanja. Međutim, kako je bol subjektivno iskustvo, ljestvice imaju ograničenja.

Znanstvenici, koji su svoja otkrića objavili u časopisu Headache, istaknuli su da loše pamćenje sudionika može utjecati na točnost procjena boli budući da se od sudionika istraživanja tražilo da se prisjete ozljeda ili hitnih medicinskih stanja koja su im se možda dogodila prije nekoliko godina.

