Smeđi iscjedak prije i nakon mjesečnice: Trebate li se zabrinuti?

Self je razgovarao sa stručnjacima kako bi saznali zašto se smeđi iscjedak pojavljuje i što to znači. No, nema razloga za brigu, iscjedak može postati smeđ zahvaljujući kemiji, a to u osnovi znači da je krv tijekom menstruacije bila dovoljno dugo izložena kisiku i tako promijenila boju.

Tijekom menstrualnog ciklusa, sluznica maternice raste i zadeblja se kako bi podržala moguću trudnoću. Ako se oplođeno jaje ugnijezdi na sluznicu maternice, može početi primati hranjive tvari potrebne za rast. Ako ne dođe do trudnoće, sluznica maternice se ljušti i prolazi kroz vaginu kao mjesečnica.

Što je smeđi iscjedak?

“Smeđi iscjedak prije menstruacije obično nastaje samo zbog malo krvarenja”, objasnila je za Self dr. sc. Christine Greves, ginekologija u Bolnici za žene i bebe Winnie Palmer. “Ako ranije izbacite malo sluznice maternice, a menstruacija još ne teče dovoljno, potrebno je više vremena da krv prođe do vaginalnog otvora, dajući joj više vremena da se miješa s kisikom”, objasnila je dr. Jessica Shepherd, ginekologinja iz Medicinskog centra Sveučilišta Baylor u Dallasu, dodajući: “U kemijskom procesu poznatom kao oksidacija, taj kisik može pretvoriti uobičajenu crvenu krv u smeđu”. Na putu iz vagine, smeđa krv će se miješati s uobičajenim iscjetkom, što je mješavina cervikalne sluzi i vaginalnih tekućina i stanica, ovisno o razdoblju mjeseca.

Krajnji rezultat: Može izgledati kao da imate smeđi iscjedak i zbog toga može izgledati zabrinjavajuće. “Zbog toga kad vam menstruacija počne brže izlaziti, ona može održavati crvenkastu nijansu jer nema toliko vremena da se miješa s kisikom na izlazu”, objasnila je dr. Shepard. Isti je slučaj kad nakon menstruacije imate smeđi iscjedak. Neki ostaci krvi cure sporije , oksidiraju i miješaju se s iscjetkom. “Ako uvijek imate smeđi iscjedak prije i/ili nakon menstruacija, ne trebate se uznemiravati”, rekao je dr. Jonathan Schaffir, ginekolog u Medicinskom centru Sveučilišta Ohio State University Wexner.

Smatrajte to dokazom kemijskog procesa. Što kad smeđi iscjedak nije vezan za mjesečnicu? Ali je smeđi iscjedak nova pojava, ne bi bilo loše da razgovarate sa svojim liječnikom, objašnjava dr. Greves. Krvarenje između mjesečnica koje je smeđe boje, može znači i neke druge stvari. To može biti normalan dio razdoblja prilagodbe u početku korištenja nove vrste kontracepcije. Neke žene također imaju točkasto krvarenje tijekom ovulacije, koje može biti smeđe boje. Polipi grlića maternice (male izrasline na grliću maternice i obično su dobroćudni) mogu prouzročiti mrlje između menstruacija.

U nekim slučajevima smeđi iscjedak može biti čak i znak rane trudnoće. Smeđi iscjedak može se dogoditi zbog implantacijskog krvarenja, što su uglavnom događa jedan do dva tjedna nakon što se oplođeno jajašce pričvrsti na sluznicu maternice, prema Američkom fakultetu opstetričara i ginekologa. Kao što vidite, smeđi iscjedak je obično pozitivna stvar, ali ako ste zabrinuti i imate još neke popratne simptome svakako se posavjetujte s liječnikom, miss7zdrava.

