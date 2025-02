Naleti vrućine i znojenje: Kako si olakšati život ako vas muče valunzi?

Prva faza je perimenopauza, koja može započeti 8 do 10 godina prije same menopauze kada dolazi do postepenog smanjenja proizvodnje estrogena. Druga faza, menopauza, službeno se definira kao razdoblje kada menstruacija izostane tokom 12 uzastopnih mjeseci. Postmenopauza, treća faza, označava period nakon menopauze i traje do kraja života.

Tokom sve tri nastupaju razne fizičke i psihičke promjene, uglavnom povezane uz narušenu ravnotežu hormona. Valunzi, ili iznenadni naleti vrućine, jedan su od najčešćih simptoma, ali i najneugodnijih simptoma koji mnogim ženama narušavaju svakodnevicu.

Menopauza i valunzi

Pojava valunga, trajanje i učestalost se razlikuju od osobe do osobe. Obično traju između jedne i pet minuta, a mogu se javiti i do 30 puta dnevno. Tokom menopauze mogu se javljati u periodu od nekoliko mjeseci pa sve do nekoliko godina. Neke žene neće imati simptome koji im smetaju dok druge žene imaju simptome koji utječu na njihov svakodnevni život.

Valunzi uglavnom uključuju osjećaj intenzivne unutarnje vrućine, obilno znojenje, crvenilo i toplinu kože na licu vratu i prsima, drhtavicu zbog prekomjernog gubitka tjelesne topline, povećani broj otkucaja srca i osjećaj tjeskobe.

Poseban problem su valunzi tokom noći jer mogu uzrokovati obilno znojenje koje vas može probuditi iz sna i spriječiti da ponovno zaspite. Tjelesna temperatura obično se smanji noću kako biste mogli zaspati, a kada dođe nalet topline i znoja u tom momentu valunzi se mogu činiti puno intenzivnijim.

Šta uzrokuje valunge?

Hormonalne promjene su najvjerovatniji uzrok valunga. Zdravstveni stručnjaci još uvijek nisu u potpunosti sigurni zašto nastaju, ali znaju da postoji povezanost između estrogena i tjelesne temperature. Kada razina estrogena padne tokom menopauze tjelesna temperatura može biti poremećena. To može dovesti do iznenadnih osjeta vrućine jer tijelo izgubiti sposobnost pravilnog upravljanja svojom temperaturom.

Osim hormonalnih promjena, neke životne navike također mogu biti okidači valunga, a to su pregrijavanje tijela tokom tjelovježbe, nošenje uske i debele odjeće, konzumiranje napitaka s kofeinom i alkoholom, konzumiranje začinjene hrane, stres, tuširanje i kupanje vrućom vodom, pušenje cigareta. Izbjegavanje ovih navika može pomoći u smanjenju pojave valunga.

Kako ublažiti valunge?

Pridržavanje zdravih navika, poput redovnih tjelesnih aktivnosti, zdrave prehrane i upravljanja stresom kroz tehnike opuštanja, mogu igrati ključnu ulogu u prevenciji kroničnih bolesti i općem zdravlju žene.

Održavajte zdravu tjelesnu težinu tjelovježbom barem 20 minuta na dan i pravilnom prehranom jer pretilost može pojačati valunge. Konzumacija hrane bogate biljnim estrogenom (fitoestrogenom) može pomoći pri ublažavanju hormonalnih promjena povezanih s menopauzom. Smatra se, kako navodi Centar zdravlja, da biljni estrogeni imaju učinak sličan estrogenu, što bi moglo smanjiti valunge. Neke od namirnica koje sadrže fitoestrogene su proizvodi od soje, breskve, sezamove i lanene sjemenke, orašasti plodovi.

Male promjene u svakodnevnom životu ponekad mogu pomoći u smanjenju broja i intenziteta valunga. Neki od savjeta su da se odijevate slojevito kako bi se mogli skinuti u trenutku naleta valunga. Održavajte dom hladnim pomoću ventilatora ili klima uređaja. Pijte hladne napitke i pri ruci držite hladne obloge. Nemojte koristiti duhanske proizvode i izbjegavajte konzumaciju alkoholnih pića. Kako bi ublažili noćne valunge koristite lagane plahte umjesto težih pokrivača tokom spavanja. Upravljate stresom s pomoću vježbi disanja ili aktivnostima poput joge i meditacije, prenosi Radiosarajevo.

