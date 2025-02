Zašto je ženama potrebno više sna nego muškarcima

Prema časopisu Duke, studija je otkrila da žene pate od većih zdravstvenih problema zbog nedostatka sna u odnosu na muškarce iste starosne grupe. Studija koju su napravili istraživači sa Medicinskog univerziteta Duke ispitala je 210 muškaraca i žena (obje grupe su srednje životne dobi). Istraživači su uspjeli doći do zaključka da su žene koje nemaju dovoljno sna sklone depresiji, ljutnji i psihičkoj neravnoteži.

“Otkrili smo da je loš san za žene snažno povezan s visokim nivoom psihičkog stresa i većim osjećajem neprijateljstva, depresije i ljutnje”, rekao je Edward Suarez, vanredni profesor na odsjeku za psihijatriju i bihejvioralne nauke i vodeći autor knjige studija, prenosi Klix.

Nasuprot tome, ova osjećanja nisu bila povezana sa istim stepenom poremećaja sna kod muškaraca.

Studija koju su napravili istraživači sa Univerziteta Duke, grupa stručnjaka za spavanje iz Velike Britanije, također je došla do zaključka da je ženama potrebno više sna nego muškarcima. Tim stručnjaka je naveo da san omogućava mozgu da se oporavi i popravi od stresa koji donose svakodnevne aktivnosti.

Profesor Jim Horne, direktor Centra za istraživanje spavanja na Univerzitetu Loughborough, objavio je časopis “Sleepfaring: A Journey Through The Science Of Sleep” u kojem se raspravljalo da je ženama potrebno više sna.

Žene u prirodi previše razmišljaju i imaju tendenciju da imaju povećanu moždanu aktivnost više od muškaraca.

“Žene imaju tendenciju da obavljaju više zadataka – rade puno odjednom i fleksibilne su – pa koriste više svog stvarnog mozga nego muškarci. Zbog toga je njihova potreba za spavanjem veća”, rekao je profesor Horne.

U nastavku je pojasnio: “Muškarcu koji ima složen posao koji uključuje puno donošenja odluka i lateralnog razmišljanja možda će trebati i više sna nego prosječnom muškarcu – iako vjerovatno još uvijek ne toliko koliko ženi. To je zato što je ženski mozak drugačije povezan od muškog i su složeniji, pa će njihova potreba za snom biti nešto veća”.

