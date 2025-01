Šta jesti, a šta izbjegavati kada smo prehlađeni?

Pileća supa

Studije pokazuju da pileća juha čisti nosne prolaze i začepljenost bolje od drugih vrućih tekućina. Također, ima protuupalni učinak koji može pomoći kod simptoma prehlade, prenosi Index.

Agrumi

Kako bismo izbjegli prehladu, trebamo unositi puno vitamina C. Istina je da to možda neće spriječiti prehladu kod većine ljudi, ali može pomoći ako ste često u kontaktu s bolesnima, primjerice, u vrtićima. Unos vitamina C prije nego što se simptomi razviju, može ubrzati oporavak i učiniti da se osjećamo bolje. Naranče, limuni i limete izvrsni su izvori vitamina C, piše WebMD.

Namirnice bogate antioksidansima

Kelj, brokula, brusnice, zeleni čaj, crveni luk i borovnice sadrže antioksidans kvercetin, koji može pomoći u borbi protiv prehlade.

Đumbir

Topli čaj od svježeg đumbira može biti savršen saveznik u borbi protiv prehlade. Djelotvorno ublažava začepljenost nosa i smiruje nadraženo grlo.

Češnjak

Znanstvenici vjeruju da češnjak sadrži spojeve koji mogu pomoći u borbi protiv prehlade, iako su još potrebna dodatna istraživanja. Bez obzira na sve, nije loše dodati ga u jelo.

Kofein i alkohol

Preporučuje se da ih izbjegavamo tijekom prehlade. Važno je unositi dovoljno tekućine, a kofein i alkohol mogu pridonijeti dehidraciji. Ako ne možete bez jutarnje doze kave, ograničite se na malu šalicu ili odaberite blagi čaj s malo kofeina.

