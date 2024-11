Vrijeme prehlada i gripe: Zašto nam uvijek bude teže noću i kako da prestanemo kašljati

Opet je to doba godine – sezona prehlada i gripe. Prosječna odrasla osoba pati između dvije do četiri godišnje. Mnogi primjećuju kako su zaštopan nos, šmrcanje, bolno upaljeno grlo te kašalj puno intenzivniji nakon zalaska sunca. Sada su stručnjaci otkrili zašto je to tako.