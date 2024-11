Stalno vam se jedu slatkiši: To je znak nedostatka ovih nutrijenata

Žudnja za šećerom se razlikuje od jednostavne potrebe za desertom. Izraženu želju za šećerom karakterišu učestalost i nezasitnost. Prema istraživanjima, šećer izaziva zavisnost kao i neki lijekovi, sa sličnim efektima na mozak.

Ako vam žudnja za šećerom zaokuplja vaše misli tokom dana i ne posustaje čak ni nakon što se prepustite slatkišu, možda biste trebali pronaći pravi uzrok. Isto važi i ako se pokušaji da se ova potreba smanji ili zaustavi, pokažu teškim ili gotovo nemogućim. Ovo mogu biti neki od razloga.

Nedostatak magnezija

Prvo morate da identifikujete vrstu slatke hrane za kojom žudite. Ako je u pitanju čokolada, to može značiti da vašem tijelu nedostaje magnezija. To je veoma česta pojava danas, objašnjava holistički nutricionista Elisa Gudman.

I dok je mliječna čokolada puna šećera, na dobrom ste putu ako uspijete da zadovoljite svoju želju crnom čokoladom. Bogata je antioksidansima koji mogu poboljšati vaše zdravlje i smanjiti rizik od srčanih oboljenja. Zato odaberite onu koja ima najmanje 70 posto kakao sadržaja.

Nedostatak vitamina B

Vitamini B1, B7 i B12 su ključni za metabolizam glukoze. Ako imate nizak nivo vitamina B, vaše tijelo može imati problema sa razgradnjom glukoze da bi proizvelo energiju, što može dovesti do toga da vam treba više šećera, prenosi Avaz.

Nagli pad šećera

Kada vam nivo šećera u krvi opadne, vaše tijelo možda pokušava da vas natjera da mu date više goriva kako biste održali nivo šećera u krvi stabilnim. Da biste održali ravnotežu šećera u krvi, preporučuje se da jedete zdravu količinu proteina i dodate više hrane s vlaknima, kao što su pasulj i mahunarke, zajedno sa složenim ugljikohidratima, što će vam dati gorivo koje vam je potrebno bez skokova šećera u krvi.

– Ako iznenada poželite slatkiše, to je najvjerovatnije znak da imate luktuacije šećera u krvi – kaže Gudman.

Nedostatak hroma

Hrom je esencijalni mineral koji reguliše metabolizam inzulina i glukoze i utječe na nivo šećera u krvi. Nedostatak može dovesti do inzulinske rezistencije i povećati želju za šećerom. Neki uobičajeni simptomi nedostatka hroma uključuju umor, razdražljivost i depresiju.

Nedostatak cinka

Cink je neophodan za funkcionisanje imunog sistema i pravilno varenje, ali je odgovoran i za regulaciju nivoa inzulina i metabolizam ugljikohidrata. Nedostatak cinka može dovesti do smanjenja percepcije okusa, što dovodi do većeg unosa šećera i soli kako bi se nadoknadio nedostatak okusa. Nedostatak cinka može dovesti do niskog nivoa energije, smanjenog imuniteta i želje za šećerom.

