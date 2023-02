Jednostavni trikovi kako da vizuelno povećate usne

Dok se poznate ličnosti okreću injekcijama kako bi dodali vještački volumen ili se podvrgavaju platičnim operacijama, mi to možemo učiniti usne punim u dva poteza kod kuće. I to bez igala i operacija, pišu Nezavisne.

Hajlajter i sjaj za usne su sve što vam treba

Da, dobro ste pročitali! Ovo svi imamo kod kuće, a video sa TikToka koji je postao viralan nam sve objašnjava. Naime, potrebno je da prvo nanesete hajlajter na usne, ali da ne prekoračite konturu. A zatim sjaj za usne nanesite na sredinu svojih usana i spremni ste!

Tajna je u tome što hajlajter dodaje više tačaka na kojima usne reflektuju svjetlost i stoga djeluju da usne izgledaju veće i obimnije, piše Lepotaizdravlje.rs.

Tehnika broj dva: pune usne za tren

Neki šminkeri koriste drugačiju tehniku. Prije nego što rasporedite hajlajter po cijeloj površini usana, nanose ga na tanku četkicu i njome zaokruže usne, kao što biste to uradili olovkom. Ako se odlučite na ovu tehniku, zapamtite da nema potrebe da crtate vještačku konturu, već ocrtajte svoju. Nakon toga sjajem prekrijte preostali prostor na usnama.

Dodatni trikovi

Naravno, uvijek postoje i dodatne sitnice na koje možete da obratite pažnju da bi vaše usne bile u fokusu. Prvo, obavezno noću koristite balzam za usne ili kreme sa kolagenom i hidratantnim sastojcima. Zatim, možete koristiti gušće kreme tokom noći. One stvaraju blagi prirodni otok uz pomoć posebnih komponenti koje stimulišu cirkulaciju krvi. Postoji još jedan trik, mada je on manje preporučljiv. Možete koristi sjaj za usne sa mentolom. On malo iritira usne i time povećava njihov volumen. Međutim, kozmetičari se baš i ne slažu sa ovim načinom.

Vrlo kratkim i lakim potezima, možete da imate pune usne za tren oka. Usne o kojima ste maštali sada su vam na dohvat ruke. Sve što treba da uradite je da isprobate ove tehnike i da se s osmijehom pojavljujete gdje god krenete.

