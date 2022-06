OVIH 7 GREŠAKA ODMAH MORATE DA PRESTANETE DA RADITE SVOJOJ KOŽI

1. NE SMETE DA CEDITE SAMI BUBULJICE

Koliko puta ste iscedili bubuljicu i odmah zažalili? Ukoliko sami cedite bubuljice, povređujete kožu, izazivate zapaljenje i olakšavate ulazak bakterija. Takođe, povećavate rizik za stvaranje ožiljka, a i za stvaranje novih bubuljica. Koliko god da uživate u tome, jednostavno nije vredno! Umesto toga, probajte sa proizvodima koji isušuju bubuljice, kao što su:

2. NE SMETE DA ZABORAVITE DA NANESETE KREMU SA ZAŠTITNIM FAKTOROM

Ne samo da nas štite od karcinoma kože, kreme sa zaštitnim faktorom predstavljaju neizostavni korak u vašoj rutini, ukoliko želite blistavu kožu i ujednačen ten. Efekat nijedne kiseline, retinoida, vitamina C, niacinamida neće biti potpun, ukoliko se ne štitite od UV zračenja. Tekstura ovih proizvoda se toliko popravila, da se više i ne morate plašiti belog traga ili teških krema,piše Elle

3. NE IDITE NA SPAVANJE PRE NEGO ŠTO SKINETE ŠMINKU

Ukoliko ne skinete šminku, ona ostaje zarobljena u porama, što vodi rastu bakterija, a to se dalje pretvara u bubuljice. Ukoliko dodđe do nagomilavanja šminke, vaša koža može izgledati umornije i starije nego što stvarno jeste.

4. ZA UKLANJANJE ŠMINKE NE TREBA DA KORISTITE SAMO VLAŽNE MARAMICE

Zapravo, šminku i ne treba uklanjati vlažnim maramicama, zbog velike koncentracije alkohola koji može izazvati iritaciju, poremetiti balans kože i isušiti je. Bolja opcija je micelarna voda. Međutim, i u jednom i u drugom slučaju, neophodno je da nakon toga operete lice odgovarajućom umivalicom, koja će otkloniti ono što je zaostalo.

5. NEMOJTE DA RADITE VAŠU SKINCARE RUTINU NEPOSREDNO PRED SPAVANJE

Ukoliko ne želite da sva vaša kozmetika završi na jastučnici, onda predlažem da skincare rutinu odradite sat vremena pre spavanja. Na taj način imate i vremena da uživate uz neku dobru knjigu ili film.

6. UKOLIKO ŽELITE SJAJNU KOŽU, NE SMETE ČESTO DA RADITE PILINGE

Iako vam možda zvuči čudno, jer svi pričaju da je za sjaj kože najbitniji piling, međutim ukoliko često radite pilinge, možete napraviti samo kontraefekat. Umesto sjaja, dobićete beživotnu kožu sa dosta nepravilnosti, jer će vaša kožna barijera biti narušena. Nema razloga da radite piling više od 2 puta nedeljno i to noću, čak možete i tokom cele godine, uz obaveznu kremu sa zaštitnim faktorom.

IZVOR: GEEK&GORGEOUS

7. NE SMETE BRZO DA MENJATE PROIZVODE KOJE KORISTITE, JER IM NE DAJETE VREME DA DELUJU

Pustite vašu kožu da se navikne na proizvod, pa tek onda možete da procenite da li proizvod radi ili ne. To vam je kao u teretani, ne možete očekivati ,,six pack’’ za dve nedelje treninga. Birajte proizvode prema svom tipu kože i dajte im šansu da deluju.

