No, je li zaista toliko loše često prati kosu?

Kosa se treba prati onoliko često koliko je potrebno kako bi se održalo čisto tjeme.

Ostaci sebuma, mrtvih stanica, onečišćenja, znoja ili prašine se mogu nakupiti u folikuli dlake.

Folikula dlake je u konačnici pora te se može začepiti, stvarajući različite probleme, poput nakupljanja masti, upale, peruti, razmnožavanja gljivica ili bakterija.

Masna kosa treba češće pranje

Ako održavamo ekosistem kose čistim, imat ćemo puno veće šanse za zdravu i blistavu kosu.

Ako imate jako masnu kosu, jednostavno će vam biti potrebno češće pranje. Posebno ako je u pitanju kosa koja se masti već nakon jednog dana ili ako imate seborejični dermatitis. U tom slučaju ne ustručavajte se prati kosu svaki dan ako je potrebno, jer je to bitno za zdravlje vašeg vlasišta. U suprotnom, ekosistem vlasišta bit će narušen i može doći do slabljenja folukule vlasi i u konačnici i do pojačanog ispadanja kose. Također, može doći do svrbeža ili stvaranja peruti.

S druge strane, suha kosa moći će imati duže periode među pranjima. Sve je u konačnici stvar potreba kose.

Potrebno je odabrati šampon prema potrebama vlasišta (suho, masno, osjetljivo, perut…). Ako imate masno tjeme, a suhe vrhove, do čega može doći kod češćeg pranja jer sufrakanti u šamponu mogu isprati lipide sa dužine kose, fokusirajte se na pranje samog tjemena, ne na dužinu kose.

Također, možete zaštititi dužinu kose prije pranja uljem za kosu. Uvijek je važno imati i dobar regenerator kako bi kosa izgledala sjajno i blistavo. Danas postoji veliki izbor regeneratora, a postoje i oni koji ne maste i ne otežavaju kosu, pa su stoga odlični čak i za one koji pate od masne kose, piše Ordinacija.hr.

