KOSA VAM SPORO RASTE? Ovi savjeti će vam riješiti problem!

Da bi kosa brže rasla, neophodna joj je adekvatna nega. Istraživanja su potvrdila da kosa u proseku raste oko 2cm mesečno, što je u proseku oko 24cm godišnje.Ovo se ipak ne može generalizovati, jer svako od nas je individua za sebe. Postoje saveti za brzi rast kose, mada brzina rasta kose najviše zavisi od celokupnog zdravlja organizma, tipa kose, starosti kao i eventualnih zdravstvenih problema.

Šta sve utiče na brži rast kose?

Važno je znati da kosa raste u tri faze a to su:Anagen – aktivna faza rasta kose koja traje od 2 do 8 godina.

Katagen – prelazna faza u kojoj prestaje rast kose i traje od 4 do 6 nedelja.

Telogen – faza odmora u kojoj kosa opada i traje 2 do 3 meseca.

Pre nego što se pozabavimo pitanjem kako ubrzati rast kose prvo bi trebalo odrediti razloge zbog kojih je moguć sporiji rast kose.

Na rast kose utiču genetika ili porodična anamneza, hormonalne promene, loša ishrana, lekovi, stres, kao i trauma koja oštećuje folikule.Da li svakodnevno pranje ubrzava rast kose?

U želji za bržim rastom kose, mnoge pripadnice nežnijeg pola učestalo peru kosu, što nije preporučljivo. Ukoliko imate izuzetno masnu kosu, možete je prati svaki drugi dan, ali optimalno je kosu prati dva puta nedeljno. Pranje kose dva ili eventualno tri puta u toku nedelje omogućava da prirodna ulja prodru u kosu, hidrirajući je.

Da li eterična ulja ubrzavaju rast kose?

Eterična ulja mogu donekle poboljšati rast kose. Dovoljno je da nekoliko kapi ulja utrljate u kosu, a zatim lagano masirate kožu glave i celu kosu. Istraživanja su pokazala da su ruzmarinovo ulje, kao i ulje bundevinog semena izuzetno delotvorna za brži rast kose.

Masirajući kožu glave prirodnim uljima, podstičete cirkulaciju i promet hranljivih materija. Inverzija je sjajna metoda koja se pokazala kao veoma uspešna u podsticanju rasta kose. Dovoljno je da pomešate prirodna ulja, spustite glavu na dole, a potom desetak minuta nežno masirate vlasište, kako biste pospešili brži rast kose. Inverzija je veoma delotvorna metoda, jer usled gravitacije, krv se sjuri u vlasište tako da hranljive materije, kiseonik i vitamini brže dolaze do folikula dlake.

Vitamini za brži rast kose

Mnogi proizvođači kozmetike za kosu nude razne vitamine, ali oni ne moraju nužno uticati na dužinu kose. Ne zaboravite da vaše telo traži hranu iznutra, tako da je neophodno da u organizam unosite što više hranljivih sastojaka koji će poboljšati rast kose.

Vitamin D je delotvoran ukoliko imate alopeciju, jer se nedostatak ovog vitamina vezuje za nju. Cink je takođe koristan, jer doprinosi poboljšanju kvaliteta i jačini kose.

Vitamin C je idealan jer, dovodi do sprečavanja oksidativnog stresa. Sa redovnim unosom vitamina ćete ubrzo primetiti razliku u dužini kose.

I navike utiču na rast kose

Postoje neke stvari koje radimo rutinski i nesvesno ne menjamo ustaljene navike. Neke od tih navika su česta upotreba toplotnih aparata za kosu, kao i pranje kose vrelom vodom. I jedna i druga usporavaju rast kose i dovode do brojnih oštećenja i ispuvalih krajeva.

Izbegavajte toplotne prese za oblikovanje kose

Sigurno i sami znate da toplotni aparati kao što su fen, presa ili figaro isušuju i lome kosu. To vas verovatno ne sprečava da ih koristite svakodnevno. Ukoliko baš morate da koristite presu za kosu, neka to bude veoma retko i to za neke posebne prilike.

Prilikom korišćenja fena, maksimalno smanjite temperaturu i obavezno nanesite na kosu sredstvo za zaštitu od toplote. Previše toplote izuzetno šteti kosi, dolazi do pucanja, lomljenja i naravno opadanja.

Ispirajte kosu hladnom vodom

Vreo tuš je izuzetno štetan za kosu. Perite kosu mlakom vodom, a na kraju je isperite hladnom, jer ćete je tako ojačati i biće zahvalnija za oblikovanje.

Budite oprezni prilikom češljanja

Posebno morate biti oprezni kada češljate mokru kosu. Ukoliko baš morate da rasčešljate zapetljane krajeve, koristite četku sa širokim zupcima. Na taj način ćete sprečiti kidanje kose i pospešiti njen rast.

Redovno skraćujte krajeve, jer skraćivanjem krajeva, kosa se oporavlja a samim tim se ubrzava i njen rast. Dovoljno je da to radite jednom u dva meseca, kako bi kosa uvek izgledala zdravo, negovano i bila laka za stilizovanje

Verovatno ste i sami shvatili da postoji mnoštvo saveta kao i proverenih preparata koji vam mogu koristiti i zahvaljujući kojima će vaša kosa biti duga, bujna i blistava. Pravilnom negom kao i unosom zdrave i kvalitetne ishrane učinićete mnogo, ne samo za svoju kosu, već i za ceo organizam

