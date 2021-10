Stručnjakinja za zdravlje kose otkriva najgore stvari koje kod kuće radite svojoj kosi

Mnogi će reći da nema ništa lakše od njege kose, ali postoji puno stvari kojima ju možete uništiti bez da to znate. Evo kako toj navici stati na kraj.

KORISTITE STARE PROIZVODE ZA SLAGANJE FRIZURA

Četke i češalj morate čistiti stalno jer će se inače u njima udomaćiti prljavština i bakterije.

“Maknite dlake iz četke nakon svakog korištenja”, savjetuje Elizabeth Cunnane Phillips, triholog. Jednom mjesečno očistite pribor s malo sode bikarbone pomiješane s vodom; namočite nekoliko minuta i dobro isperite.

KORISTITE ČVRSTU GUMICU ZA KOSU

Iako nismo u 1995. godini, u modu se opet vračaju bogate gumice za kosu. Najbolje gumice za kosu su one koje su prekrivene platnom, jer bi svaka druga moga dosta iritirati tjeme i uzrokovati pucanje kose. Ako kosu želite maknuti s lica, radije koristite kopče kojima ćete lagano kosu učvrstiti. Zapamtite da sve što je prečvrsto može naštetiti kosi.

NA KOSU NANOSITE PREVIŠE KEMIKALIJA

Previše proizvoda koji sadrže kemikalije nije dobro nanositi na bilo koji dio tijela, a kosa nije iznimka. Previše boje, keratina ili sličnih proizvoda može uzrokovati lom kose i sušenje. Svakako svedite na minimum, i razmislite o rutini koja uključuje preventivnu njegu prije odlaska na razne tretmane, poput maske za tjeme ili zaštitnog tretmana prije samog pranja kose kod frizera. Uvijek frizeru napomenite koje ste tretmane već na kosi radili.

PREVISOKA TEMPERATURA

Ovo je siguran put lišavanja kose prirodne vlage i ulja, zbog čega će biti suha i beživotna. No sigurno se pitate što je to previše? Za početak možete upaliti fen na srednju temperaturu a ne najvišu. Isto tako možete fenom puhati u dlan i ako vam je temperatura podnošljiva, onda možete koristiti i na kosi. Ako vam kosa zahtjeva nešto višu temperaturu kako bi se osušila, svakako koristite zaštitu prije feniranja. Kosu isto tako ne biste trebali sušiti kad je skroz mokra već kada se malo prirodno posušila.NE NANOSITE ZAŠTITU

Nije ovo sigurno prvo upozorenje da morate staviti na kosu zaštitu prije feniranja ili peglanja, ali on je iznimno važan ako želite spriječiti sušenje i pucanje kose jer služi kako bi se vlaga u kosi zadržala. Na kosu se nanosi prije nego uključite fen, peglu…

DUGO NISTE BILI KOD FRIZERA

Možda vam se čini da je sam proces pucanja vrhova tek započeo, ali ako taj problem odmah ne riješite, on može postati puno veći jer će kosa nastaviti pucati i na kraju ćete ostati s tankom i slabom kosom. Pokušajte svakog mjeseca odrezati kod frizera barem ½ centimetra kako biste kosu održavali zdravom i lijepom,piše Ordinacija.HR

