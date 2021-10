SEKA ALEKSIĆ SMRŠALA 10 KILOGRAMA, A SAD JE OTKRILA KAKO: Evo kako izgleda njen obrok, NIKAD OVAKO ZGODNA NIJE BILA

– Uopšte nisam planirala da se ošišam. Došlo mi je. Dopao mi se ovaj autfit i zamislila sam se sa ovakvom frizurom i poželjela sam kratku frizuru, dosadila mi je kosa – otkriva Seka koja je smršala čak 10 kilograma.

– Zdrava ishrana, to nisu nikakve dijete, jedem pet obroka dnevno. Veljko jede sve što ostane, ali samo zdravo. Najveći moj problem je što sam ja kuharica, domaćica koja kuha i mijesi i onda jednostavno sam pretjerala u jednom momentu. No, to se kod mene često dešava – dodaje Aleksićeva i priznaje da se finansijama u njihovom domu bavi isključivo njen suprug.

– Ja da vodim finansije ja bih davno propala. Moj muž je zadružen za to. Da li se isplati? Pa ako želim da nastupam, ja moram da izdajem pjesme. To je posao, to je obaveza, piše Novi.

