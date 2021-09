7 modnih komada koje se isplati imati u ormaru nakon 30. godine

A za svaku ženu u tridesetima idućih sedam modnih detalja itekako su dobrodošao dodatak u garderobi uz koje će šik i upečatljiv stil biti zagarantiran.

Evo o kojim stvarima se radi:

1. Funkcionalna torba za nošenje preko tijela

Ovakva praktična torbica može se naći u većini ženskih garderoba, a posebno je poželjan (i potreban) modni dodatak ako ste navršili trideset godina. Uz ovakvu torbicu ruke će vam biti slobodne, neće vam padati s ramena, a možete je nositi u gotovo svim dnevnim i večernjim prigodama.

2. Svilenkasta marama

Marama zavezana oko vrata samo je jedan od načina na koji možete nositi ovaj must have modni dodatak. Zavežite je oko glave, ukrasite njome torbu ili je nosite umjesto narukvice svezanu oko zgloba.

Svilena marama pristaje svakom stilu oblačenja, poigrajte se kombinacijama i nosite je u raznim prilikama. Svilenom maramom možete i uljepšati frizuru, svezati je oko repa, uplesti u pletenicu – pustite mašti na volju, piše Zadovoljna.hr.

3. Bijele tene

Tridesete nas uče da ne žrtvujemo udobnost za stil, a bijele tene mogu biti najsvestranija obuća u garderobi. S bijelim tenama izgledat ćete šik bez puno truda. Izaberite kožnate ili platnene tenisice, materijal nije važan, važno je da se dobro osjećate noseći ih uz haljine, suknje, traperice i hlače.

Bijele tene pravi su modni kameleon, što znači da pristaju uz sve što imate u ormaru. Samo pazite da uvijek budu čiste.

4. Efektna ogrlica

Bez obzira na to nosite li jednu deblju i upečatljiviju ogrlicu da podignete običan top ili više volite kombinirati tanju metalnu ogrlicu s debljim lancem, efektna, šik ogrlica je modni must have. Izbjegavajte kupovati nakit izrađen od bakra jer može uzrokovati privremenu diskoloraciju kože. Investirajte u dobru, kvalitetnu ogrlicu koju ćete moći nositi godinama.

5. Okrugle naušnice

Suprotno uvriježenom mišljenju, kod okruglih naušnica ipak ne vrijedi pravilo da ista veličina pristaje svima. Izaberite veličinu naušnica koja najbolje pristaje vašem obliku lica i ne bojte se eksperimentirati s različitim oblicima poput onih u obliku suze ili ovalnih. Bez obzira na to izaberete li minimalističke zlatne naušnice ili one ukrašene cirkonima ili nekim drugim kamenčićima, okrugle naušnice mogu se nositi uz običnu majicu i svečanu haljinu.

6. Kvalitetne sunčane naočale

U tridesetim godinama vrijeme je da zaboravite na jeftine sunčane naočale kupljene usput u nekoj trgovini i da pazite na svoje oči noseći sunčane naočale s kvalitetnim staklima. Osim što će štititi vaš vid, dobre sunčane naočale dat će vam i dodatno samopouzdanje. Ako još niste spremni investirati u dizajnersku torbu, sunčane naočale odličan su izbor da uživate u malo luksuza.

7. Šešir

Ne morate imati bad hair day da biste nosili šešir – sada kada ste u tridesetima neka vam taj elegantni modni dodatak bude što češći modni izbor. Isprobajte različite modele i stilove šešira kako biste pronašli onaj koji najbolje pristaje vašem licu i stilu odijevanja.

