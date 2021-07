Dermatolozi tvrde da je kupovanje ovih osam proizvoda čisto bacanje novca

Više nego ikad znamo koliko je važno ne trošiti previše, pa je pametno razmišljati i kupujete li proizvode kojima nećete postići ono što ste zamislili. Ovih osam proizvoda neće vam pomoći da izgledate dobro.

1. Skupa sredstva za čišćenje lica

Sredstvo za čišćenje na koži ostaje jako kratko, tek da se očiste ostatci šminke i ostalih nečistoća i to je doslovno sve što se od njega traži – da dobro čisti prljavštinu. Dermatologinja Christine Choi Kim iz Santa Monice smatra da postoji bolja stvar u koju treba uložiti, a to je četkica za čišćenje. Potražite jeftiniju varijantu koja nježno vibriraju kako bi kožu u potpunosti očistili, piše Ordinacija.hr.

2. Moderni proizvodi za sprečavanje starenja kože

Otrov zmije ili nešto slično može zvučati privlačno, pa čak i imati neke dobrobiti, ali ništa od toga nema znanstvene dokaze na svojoj strani, navodi dr. Kim.

3. Skupe zaštitne kreme

Najbolja je krema ona koju ćete koristiti, a ako kupujete na osnovu izgleda pakiranja ili mirisa, ne činite to više i zapamtite da ne morate trošiti puno novca da biste zaštitili lice od sunca. “Skupa ambalaža ne znači bolji proizvod”, ističe dermatologinja.

4. Kreme protiv celulita

“Celulit je kompleksan problem kojeg neće riješiti niti jedna krema, pa savjetujem da ne uzimate najskuplje proizvode s police”, savjetuje dr. Kim.

Dodaje kako neke kreme mogu privremeno zagladiti koži, ako sadrže kofein, pomažu i pri izlučivanju vode, što i je jedan od glavnih problema celulita.

Ono što možete učiniti jest paziti na prehranu i vježbati.

5. Kreme protiv strija

I njih zaobiđite u širokom luku jer da djeluju nitko ne bi imao strije. Jedina je iznimka retinol za kojeg je dokazano da nakon šest6 mjeseci korištenja može poboljšati izgled strija. Uz to, možete porazgovarati s dermatologom o laserskim zahvatima, a neki od njih mogu stimulirati proizvodnju kolagena i tako umanjiti vidljivo crvenilo.

6. Proizvodi za sužavanje pora

Mnogi proizvođači nisu potpuno iskreni kada nude svoju pomoć za vaše pore tj. proizvodi na bazi silikona mogu pomoći tako da će samo kratko one biti manje vidljive, ali ništa ne obećava da će one potpuno nestati.

Dr. Kim napominje kako su pore određene genetikom, i ništa ih ne može trajno ukloniti.

7. Preparati iz salona

Ne postoji neka fundamentalna razlika prilikom korištenja tehnologije i sastojaka za proizvode koje možete kupiti u salonima, pojašnjava kemičar Randy Schuller.

8. Kreme s visokim zaštitnim faktorom

Ako vjerujete da će faktor 100 duplo jače blokirati UV zrake, niste jedini. Jedan od najvećih mitova vezanih za zaštitu od sunca je da će visoki faktor bolje štititi, a oni ustvari pružaju samo malo bolju zaštitu.

Stvarnost je ova: Faktor 15 blokira 93 posto, onaj od 30 95 posto, a onaj od 50 do 97 posto. Bez obzira na ove male razlike, ljudi i dalje kupuju kremu na kojoj piše najveća brojka. No, tu je i još jedna zamka, a to je da osobe koje se mažu faktorom 50 ostaju na suncu puno dulje od onih koji se mažu faktorom 15 jer imaju veći osjećaj sigurnosti, piše Ordinacija.hr.

