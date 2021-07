NE ŽELITE DA VAM BOJA OD SUNČANJA BRZO NESTANE? Ovo su savijeti kako da se ona što duže zadrži na koži

Kada odlazimo na more svi idemo sa tom namerom da se pored odmora, kupanja, vratimo sa morskom bojom.

Naravno da je zaštitni faktor uvek bitan i potrebno je kožu zaštititi od izlaganja sunčevim zracima. Međutim svi volimo kada “dobijemo” malo boje.

Mada je u istoriji svetao ten bio dosta popularan, čemu svedoče fotografije mnogih istorijskih ličnosti koji su stavljali čak beli puder kako bi posvetleli svoju kožu, u današnje vreme preplanuli ten je dosta popularan.

Da bi vam se takav ten zadržao na koži duže posle sunčanja, odnosno letovanja potrebno je da dobro pripremite kožu za boju.

Ono šta biste trebali da praktikujete jeste to da kožu pre odlaska na more dobro ispilingujete, da li u kućnoj varijanti nekim pilingom za telo kojeg možete kupiti u obližnjoj drogeriji, a uz to vam mogu pomoći i razne proizvodi za piling poput rukavica, četkica i sl.

Ovim postupkom skinućete mrtvu kožu i očistiti vaše telo od raznih nečistoća kako bi vam boja ravnomerno ostajala i kako bi se duže zadržala.

Bitno je napomenuti da dok ste na moru, ili dok ste u procesu sunčanja, tačnije izlaganju sunčevim zracima, ne treba da dodatno radite piling. To se ne preporučuje, jer ćete takvom radnjom skidati boju.

Naravno koristite i proizvode posle sunčanja kako biste negovali vašu kožu i time dodatno produžili morsku boju,piše Glossy

