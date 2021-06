UZ OVE CAKE IZGLEDAĆETE 10 GODINA MLAĐE: Ovo je jedini ispravan način šminkanja nakon 40-te!

Prvi tragovi starenja primećuju se na očima, ali uz par jednosatvnih koraka moguće ih je prekriti. Pravilan izbor nijansi i redosled nanošenja proizvoda može da napravi drastičnu razliku.

Kako biste izgledali i do 10 godina mlađe, nije potrebno ni puno novca, ni odlazak pod “nož”. Potrebno je da sledite ove jednostavne korake:

1. Žuti korektor

Zadržavanje vode u organizmu neizbežno je kako starimo, a samim tim to znači i pojavu podočnjaka i tamnih kolutova ispod očiju. Neka vaš korektor odradi sav posao tako što ćete birati onaj sa žutim podtonovima. Ovako ćete zamaskirate ove nedostatke.

2. Prajmer

Nakon korektora, sledeći korak je prajmer ili baza za senku. Zahvaljujući njoj, senke će biti postojaniji, a sam kapak i koža će izgledati glatko i mladoliko.

3. Tople nijanse

Nakon 40-te izbor senki uvek treba da padne na one toplih nijansi. One će stvoriti iluziju odmornih očiju. Sive senke i sve one koje imaju hladne tonove u sebi, radije izbegnite, jer dodaju godine.

4. Mat boje

Kada govorimo o senkama, moramo da dodamo i ovo, uvek birajte mat nijanse. One će prekriti sve sitne bore. Šminkeri savetuju da ako ipak želite malo sjaj na očima, onada svetlucave senke nanosite isključivo na uglove očiju.

5. Crni ajlajner

Ako do ga do sad niste koristile, pravo je vreme. Blaga linija iscrtana po ivici kapka, otvoriće oči, učiniti da one izgledaju krupnije i odmornije, piše Stil

Facebook komentari