Smeđe mrlje sa lica se mogu ukloniti: Dermatolog otkrio tajnu, smjesa ova dva sastojka čini čuda – lice će vam ponovo biti čisto

Najčešće se ove fleke pojavljuju na licu, rukama i ramenima te nogama, a tokom godina njihov broj se konstantno povećava. Srećom, postoji način kako da ih se učinkovito riješite, prenosi “Novi“.

Potrebna su vam samo dva sastojka koja ćete pomiješati i primjeniti na zahvaćena područja.

U pitanju su svježi luk i sirće.

Uzmite svježi luk i isjeckajte ga na kockice a zatim ga ubacite u blender i dobro ga izmiksajte.

Nakon toga dodajte sirće, pomiješajte dobro dok ne dobijete glatku smjesu. Uzmite pamučnu vatu i potopite u smjesu, a zatim nanesite na dijelove kože gdje se nalaze smeđe mrlje. Ovaj tretman radite svaki dan nekih mjesec dana.

Prvi učinci biće primjetni već nakon sedam dana, ali nastavite dalje sve dok se u potpunosti ne riješite staračkih pjega. Ukoliko ste se nekada pitali da li žene trebaju brijati lice, dermatolog je i na ovo dao odgovor.

Brojni stručnjaci tvrde da se radi o metodi koja je jednostavna i brza, i ima dvostruki efekat – pored dlaka, uklanja i mrtve ćelije kože, tačnije djeluje kao piling. Brijanje lica će vam pomoći da se proizvodi za kožu bolje apsorbuju, ali i vaše lice će bolje primati šminku.

Navodno, brijanje lica je tajna ljepote i Elizabet Tejlor, ali i Merilin Monroe.

Dugo vremena se vjerovalo kako će dlake brijanjem biti gušće, ali istina je da ova metoda ne podstiče brži rast dlaka i one ne postaju jače i gušće.

“Brijanje je stvar izbora, ono ne može da vam škodi ni na jedan način i istina je da “mehanički” uklanja prvi sloj kože, pa jeste jedna vrsta pilinga. Takođe, zabluda je da utiče na brži rast dlaka, ili da ih čini jačim i gušćim. Brijanjem se uklanja isključivo mrtvi dio dlake, i to važi za cijelo tijelo – od lica do nogu. Mana može da bude to što će one svakako veoma brzo izbiti ponovo na površinu, već za dan, dva”, ističe dermatolog Svetlana Minić.

Ukoliko odlučite da obrijete dlačice sa lice, morate imati na umu da su ženske dlačice mekane i nježne, te da kožu lica prije toga morate dobro pripremiti.

Obavezno koristite gel ili pjenu za brijanje (najbolje je da koristite ženske proizvode), ali i ispravan brijač – koji mora biti veoma kvalitetan, jer je vaše lice osjetljivije od drugih regija.

