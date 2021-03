U ovoj godini nosit će se minivali

Kovrdžava frizura je u posljednje vrijeme ponovno moderna pa se pojavljuje među top trendovima, kada je riječ o frizurama koje će se nositi u 2021. godini. S obzirom na to da ponovo dolazi do uspona tretmana za kosu, za koji nikada nismo mislili da će ponovo ugledati svjetlo dana – minival. Ponovno pojavljivanje ovog popularnog trenda za kosu iz 80-ih i 90-ih izazvao je veliki interes.

To ga je, definitivno, učinilo najnovijim trendom koji treba isprobati. Stručnjaci kažu da, u zavisnosti od vrste kovrdža, minival može trajati od tri do šest mjeseci. Naravno, što su kovrdže čvršće na početku, samim tim će duže i trajati. Važno je zapamtiti da barem 48 sati nakon tretmana ne biste smjeli prati kosu. Isto tako, izbjegavajte šišanje nakon tretmana, jer to bi moglo utjecati na čvrstoću kovrdža. Zato je preporučljivo ošišati se prije samog tretmana.

Kako bi vam kovrdže bile što ljepše, dobro je uložiti u kvalitetne proizvode koji su posebno kreirani za kovrdžavu kosu. Minival može biti, zaista, nešto što će vam olakšati život i stiliziranje kose. Čak i dodavanje samo blagih valova kosi, koja je inače u potpunosti ravna, može olakšati njeno uljepšavanje. Upravo zato stručnjaci predviđaju da je ovo trend koji bi mogao još dugo vladati,piše Avaz

