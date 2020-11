7 navika koje vas čine starijom nego što jeste

Često tijekom tjedna nemamo vremena pomno birati što ćemo jesti i nažalost koliko ćemo vremena imati za zdravi san, što nas zna dovesti pred neke loše odluke koje se kasnije vide na našoj koži.

Užurbani tempo ostavlja malo vremena za stvaranje novih navika pa vam donosimo savjete koje postepeno možete uvesti u svoju rutinu i time značajno pomladiti svoj izgled.

Nezdrava prehrana

Prije vježbanja definitivno dolazi prehrana. Nezdrava prehrana jedan je od glavnih čimbenika zašto nam se tijekom dana čini da nemamo energije. Izbjegavanje doručka vodi samo do sve veće gladi koja nas dovodi do prejedanja. Nedostatkom minerala i vitamina naša koža stari i ubrzo djeluje kao da imamo više godina, nego što je to zapravo istina. Kako bi se izbjegao osjećaj gladi tijekom dana treba rasporediti oko 4-5 manjih obroka koji će nas držati sitim kako ne bi pregladnili i doveli se u napast se zaputiti u prvi fast-food.

Umanjenje sadržaja hormona rasta

S godinama, hormon rasta – somatotropin – gotovo se prestaje proizvoditi u našem tijelu, a on zapravo pomaže tijelu da ostane mlado, lijepo i vitko. Hormon pomaže u smanjenju taloženja potkožnog masnog tkiva, povećanju izgaranja masnoća i povećanju omjera mišića i masti. Stručnjaci preporučuju uvođenje somatotropina u vašu dnevnu prehranu za osobe starije od 25 godina, naravno pod nadzorom liječnika.

Svakodnevi unos alkohola

Unatoč uvjeravanjima francuskih i talijanskih nutricionist, savakodnevni unos alkohola postariti će vas brže od bilo kojeg stresa. Uz oštećenje jetre, alkohol dehidrira tijelo i uzrokuje akne i crvenilo kože.

Nedostatak sna

Stručnjaci preporučuju spavanje najmanje 7-9 sati dnevno, po mogućnosti u prozračenoj sobi. Dodamo da se najbolji položaj za spavanje smatra pozicijom na leđima ili trbuhu, dok spavanje na strani doprinosi produbljivanju nazolabijalnih bora.

Postojani stres

Istraživanja pokazuju da ništa ne uzrokuje starenje tijela brže od konstantnog izlaganju stresu. Osim toga, stres utječe na razmišljanje, san i krvni tlak. Ako ne možete ništa promijeniti u trenutnoj radnoj situaciji, vrlo je važno pronaći ravnotežu. Stručnjaci preporučuju zdravu prehranu sa smanjenim unosom kave, šećera i alkohola, kao i redovite vježbe opuštanja – jogu ili meditaciju.

Sunčanje

Pod utjecajem sunca koža postaje suha, što izaziva pojavu i produbljivanje bora. Osim toga, na koži se mogu pojaviti pjege koje se zatim pretvaraju u smeđe mrlje. Stručnjaci ne preporučuju izlaganje suncu dulje od 15 minuta i korištenje zaštitu za kožu ne manju od 20 SPF.

Pušenje

Činjenica je da posljedice loših navika kao što je pušenje postaju vidljive te nakon 8-10 godina. Koža dobiva specifičnu sivo-žutu nijansu i pojavljuju se bore. Osim toga, površina kože postaje neravnomjerna i na njoj se pojavljuju vidljive nepravilnosti, prenosi elle.

Facebook komentari