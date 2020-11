Ovako treba da se oblači žena koja ima 50 godina: Ove modne zapovjesti ne biste trebali kršiti

U modi odavno pravila ne postoje i možemo se oblačiti onako kako mi mislimo da je najbolje. Međutim, kada žena pređe 50-tu godinu, na neke stvari bi trebalo da obrati pažnju.

Svaka žena od stila zna da u ovom periodu života nisu najbolja opcija pocepane farmerke, prekratke suknje, majice koje otkrivaju stomak, upadljiv životinjski print, poput tigrastog ili zebastog.

Nepristojno ćete izgledati i u garderobi sa dubokim dekolteom ili prevelikim šlicem.

Sve ovo će učiniti da vaš stajling izgleda jeftino, a vi dosta starije. S druge strane, tu su komadi koji će učiniti sa izgledate elegantno, ženstveno i prefinjeno. Ova modna pravila treba ispošovati. Žena koja korača 6. decenijom mora u svom garderoberu da ima:

1. Crne pantalone sa dubokim strukom

Pored toga što se lako kombinuju, crne pantalone će učiniti da noge izgledaju vitkije, a duboki struk će sakriti kilograme viška na stomaku i učiniti da figura izgleda poput peščanog sata.

2. Crna strukirana kožna jaka

Dobra kožna jakna se može nositi godinama, a u njoj ćete izgledati fenomenalno. Izaberite strukiranu u kojoj će figura doći do izražaja. 3. Pensil suknja



Ovaj model je savznik svake žene. U ovakvoj suknji ćete obline istaći u prvi plan, a ujendo ćete izgledati jako elegantno.

4. Kardigan

Obucite farmerke, majicu i preko prebaacite kardigan i bićete savršeno stilizovane u najkraće mogućem roku. Ovakvi komadi su odlični i za prikrivanje viška kilograma na rukama i kukovima. 5. Haljina do kolena

Još uvek možete nositi atraktivne haljine, ali vodite računa o dužini. One bi trebale da budu dužine do kolena, nikako kraće. Najbolji izbor su one na preklop, jer vizuelno čine figuru još zanosnijom.

6. Dobro krojen sako

U obzir dolaze i sportski modeli. Ako ste prešli 50-tu, to ne znači da vaš stil treba da postane dosadan, ali bi bilo dobro da birate malo “zrelije” komad. U dobrom sakou svaka žena izgleda moćno. 7. Salonke sa štiklom srednje visine

Došlo je vreme da vrtoglavo visoke otpetice zamenite onim nešto klasičnijim modelima. Salonke sa štiklom koja ne prelazi visinu od 7 cm su pre svega udobne, ali i izgledaju elegantno na nozi.

8. Komadi u jarkim bojama

Print poput tigrastog ne dolazi u obzir, ali jarke boje nisu zabranjene. One mogu da izgledaju jako dobro i “skupo”.

9. Birajte košulje

Košulje su odraz elegancije i dobrog stila. Svaka žena bi trebala da ima nekoliko komada u različitim bojama,piše Stil

10. Investirajte u dobar komad nakita

Pravo je vreme da sebe počastite nekim dobrim satom ili ogrlicom. Aksesoari igraju ključnu ulogu u kreiranju dobrog stajlinga. Neverovatno je koliko sitni detalji mogu da učine da ceo stajling zasija.

Odličan aksesoar su i marame, a u poslednjih nekoliko sezona su i jako popularne.

