Ovo je PRAVA istina LICU ALEKSANDRE MLADENOVIĆ: Nije izoperisana, EVO ŠTA JOJ SE DESILO – VELIKA TUGA!

“Djevojko, da li ti imaš ogledalo u kući? Je l moguće da si sve pare uložila u to da se izoperišeš? Ova djevojka izgleda kao da su je pčele izujedale”, bili su samo neki od komentara, međutim, Aleksandra ima hormonski poremećaj i zbog toga je otečena u licu.

– Aleksandra je nakon te emisije bila jako tužna i nije mogla da vjeruje koliko je ljudi isprozivalo. Ono što niko nije znao jeste da se ona malo ugojila, kao i da ima problem sa hormonima, ali ga uveliko rješava. Desio joj se taj hormonski poremećaj, otiče sva, ima i dosta vode u organizmu, ali ne želi da se zbog toga zavuče u četiri zida. Ima sada i novu pjesmu, koju želi da promoviše i baš je u šoku šta je snašlo, ali i koliko ljudi mogu da budu zli – kaže izvor blizak pjevačici, a i ona sama se žali da ima probleme sa hormonima.

– Gledam da se ne opterećujem oko raznoraznih komentara. Jedino što sam radila su grudi i usta! Ništa više! Mnogo sam se loše slikala u toj emisiji i izgledalo je tako kako je i slikano iz najgoreg mogućeg ugla. Pritom, ja sam se ugojila sedam kilograma! I ne samo to, imam mali hormonski disbalans, pa mi otiče lice, tako da su to što pišu i pričaju gluposti i ne dotiče me! Šta treba da se zatvorim u kući i da me nema na mapi, čudni su ljudi, zaista – rekla je Mladenovićka.

