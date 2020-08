Smršala je 50 kg i udaje se za milijardera: Potpuno je neprepoznatljiva, a kaže da je jela samo ovo

Mišel Mone je na svom Instagram profilu objavila fotografiju kako izgleda prije i poslije svoje neverovatne transormacije, i sa svojim pratiocima podijelila priču kako je uspješno prošla kroz čitav proces mršavljenja, ali uspjela i da osvoji srce jednog milijardera.

Ova 48-godišnja vlasnica poznatog brenda donjeg veša je otvoreno govorila o svojim depresivnim epizodama, zbog kojih je često jela nezdrave količine hrane.

Priznala je da je godimana “zlostavljala” svoje tijelo, ali da je pronašla način na koji uspješno može da živi zdraviji život.

– Neko mi je dao savjet da svoje tijelo tretiram kao biznis projekat. Kao poslovna žena to je nešto što sam mogala da shvatim i na šta sam mogla da se fokusiram. Zaista je promijenilo moj život, um i tijelo. – napisala je u opisu svoje fotografije.

Lijepa Amerikanka je uspjela da smrša čak 50 kilograma, a mnogi danas ne mogu da je prepoznaju.

Mišel je zahvaljujući totalnoj promjeni izgleda stekla veće samopouzdanje, ali i osvojila srce jednog milijardera. Riječ je o Dagu Baroumenu, 53-godišnjem muškarcu sa kojim je u vezi već dvije i po godine.

Mišel i Dag zajedno žive u njenoj lusksuznoj kući na rajskom ostrvu Men, koje se nalazi u Irskom moru, između Velike Britanije i Irske.

Njen vjernik je planirao da organizuje ceremoniju vjenčanja u Vestminsterskoj palati, ali je zbog pandemije korona virusa svadba odložena.

Mišel je u skorijim intevjuima priznala da je ranije znala da jede u restoranima brze hrane tri puta dnevno,

– To me je činilo depresivnom i umalo me je koštalo života. Sada to ne bih uradila da mi neko plati milion funti. Godinama sam mučila sebe na taj način, to me je dovelo u veoma loše stanje – priznala je.

Atraktivna plavuša u jednom trenutku riješila je da u potpunosti promijeni svoj život. Promijenila je svoj odnos prema ishrani i izgubila šest konfekcijskih brojeva.

Dijeta zahvaljujući kojoj je Mone smršala se bazira na ovih 29 pravila:

1. Umjesto kravljeg mlijeka koristite kokosovo, bademov ili sojino.

2. Unosite samo male količine jogurta.

3. Izbjegavajte jaja, posebno žumanca.

4. Izbjegavajte masne sireve.

5. Izbacite sve sokove.

6. Voće i povrće unosite umjereno zbog šećera koji oni sadrže.

7. Svježe povrće možete unositi u neograničenoj količini.

8. Trudite se da jedete samo integralni hljeb.

9. Ribu jedite najviše tri puta sedmično.

10. Ne jedite meso svakodnevno, pronađite zamjenu životinjsim bjelančevinama.

11. Obavezno konzumirajte tri kašike maslinovog ulja dnevno.

12. Ulje od kanole obavezno izbacite.

13. Pasulj u paradajz sosu je pun šećera, izbacite ga.

14. Slobodno jedite koštunasto voće (badem, orah, lješnik…)

15. Konzervirane mahunarke su u redu, ali su svježe ipak bolje.

16. Konzervirani paradajz može da se koristi, ali se preporučuje svježi.

17. Slatki kukuruz izbjegavajte.

18. Pire od paradajza je dozvoljen.

19. Zelje je obavezno.

20. Sušeno voće unosite umjereno.

21. Pirinač možete jesti najviše tri puta sedmično.

22. Ovsena kaša bez dodatih šećera je odličan doručak

23. Brusnicu izbjegavajte, puna je šećera

24. Ništa ne pržite u fritezi.

25. Izbacite tijesto.

26. Kuhajte samo na maslinovom ulju.

27. Ne koristite margarin ili puter u kuhanju.

28. Ne stavljajte meso u supu.

29. Izbjegavajte pečenje na papiru ili foliji.

Ljepotica je takođe otkrila da je izbacila slatko iz ishrane, kao i tjestenine.

– Veoma rijetko konzumiram šećer i pokušavam da u potpunosti izbjegnem ugljene hidrate. Ništa ne pržim ili ne pečem – objasnila je Mišel.

– Zaista sam se potrudila da bih stekla tijelo i psihu kakvu želim. Da, treba vremena. Potrebna je odlučnost, ali kao i svemu drugom – ako čvrsto riješite, dobit ćete rezultate. Ja nisam pratila tuđe režime ili dijete, i ne mogu da vam garantujem da će vam moja ishrana odgovarati, ali je meni pomogla – zaljučila je, prenosi “Telegraf“.

