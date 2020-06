Da li je pristojno da žena od 45 godina nosi pocijepane farmerke?

Da biste izgledale mladoliko i trendi, ne morate da se oblačite kao klinke. Vaš stil odijevanja bi trebalo da na najbolji način ističe godine koje imate. Zato se uvijek trudite da budete obučene s mjerom i ukusom,piseNovi.

I Nemanja Ivanišević, poznati srbijanski stilista i modni dizajner, smatra da kako svaka prilika zahtijeva određeni dres kod, tako i svako životno doba sa sobom nosi određene prednosti i sankcije, piše “Senzacija“…

“Krajnje je smešno da se žene u pedesetim i tinejdžerke oblače isto. Mislim da svako može da nosi pocepane farmerke, ali da one moraju biti u skladu s onim što figura i godine dozvoljavaju, kako ne bi bilo neukusno. Prilikom kupovine farmerki žene bi pre trebalo da se fokusiraju na to da pronađu dobar kroj jer je on najbitniji. A to da li je model pocepan ili ne, to je već manje važno”, savjetuje Ivanišević

On smatra da su pocijepane farmerke idealne za neke opuštene trenutke i situacije u kojima ne treba da ostavite utisak otmene i odmerene dame, već kul i opuštene osobe. Zato ih slobodno obucite uveče kad sa partnerom izađete na piće, ali ih ni slučajno ne nosite na posao jer je to baš nepristojno.

