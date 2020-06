Tri namirnice su bile strogo zabranjene: Bivši kuhar Naomi Kembel otkrio sve o njenoj ishrani

Supermodel Naomi Kembel se u 50. godini može pohvaliti fenomenalnom figurom i sjajnim tenom, koji ukazuje da i te kako vodi računa o svom izgledu.

Naomi nikada nije krila da naporno vežba, a nedavno je i otkrila da jede samo jednom dnevno – obično večerava u doba ručka.

Lepotica je ovom izjavom izazvala burne reakcije javnosti, a kako zaista izgleda dnevni meni Kembelove sada je otkrio njen nekadašnji kuvar.

Šon Džon je deset godina bio lični kuvar Naomi Kembel, te je svakodnevno pripremao obrok koji zadovoljava dnevne potrebe unosa svih potrebnih vitamina i minerala.

I dok je Naomi prethodno otkrila da jede samo jednom dnevno, odnosno ruča u vreme večere, ispostavilo se da Šon takođe ima restriktivna pravila. Tako ova lepoticama godinama unazad nije uopšte unosila proizvode na bazi mleka, piletinu i namirnice koje sadrže gluten. One su bile strogo zabranjene.

Poznati kuvar je u razgovoru za Pejdž Siks objasnio kako je Naomi uspevala da se pridržava dijete kada je imala haotičan raspored ili naporna putovanja.

– Kuvao sam za nju više od deset godina. Ona ima svoje osoblje kod kuće, a ja sam pripremao samo jedan glavni obrok tokom dana, koji je bio veoma zdrav. Ona se pridržava čistog vegetarijanskog režima ishrane. A kada putuje privatno, ja joj pripremam obroke, ona ne jede hranu koja se služi u avionu – kaže Džon.

Naomi je veoma izbirljiva kada je izbor hrane u pitanju, a posebno uživa u začinjenim obrocima.

– Ona nikada ne jede hranu koja se služi u restoranima, već je uvek u fazonu ‘Napravite mi nešto, ali ne to što je na meniju’, tako da je to uvek kreativan proces. Voli da je hrana ukusna, ne možeš samo da joj staviš so i biber u obrok, mora da ima dosta začina i biljak a- istakao je kuvar koji je nekada bio zadužen za ishranu supermodela.

Lepa manekenka je u jednom intervjuu ispričala da jede samo kada je raspoložena…

– Jedem kada imam potrebu i ne izgladnjujem se. Ukoliko neki dan ne osećam potrebu za hranom, jednostavno ne jedem, pijem vodu i sokove. Zavisi od toga kako se osećam. Tokom letnjih mesci i vrućina samo želim da pijem sokove – kaže Naomi, prenosi telegraf.

